Байден, Трамп и движение BLM: журнал Time опубликовал шорт-лист кандидатов на звание "Человек года"

Всего в списке находятся четыре кандидата: три реальных человека и "сборная команда".

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2020". Всего в списке находятся четыре кандидата, причем один из них – это скорей совокупность кандидатов.

С 1927 года TIME выбирает человека года, обычно одного человека, но иногда и нескольких людей, которые оказали большое влияние на страну и мир в течение календарного года: к лучшему, или худшему.

В 2020 году в список включены президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден, одержавший победу на президентских выборах-2020. Причем если по поводу Байдена говорится, что он установил новый рекорд по количеству проголосовавших за него, то насчет Трампа редакция отмечает, что его администрация подвергалась критике за политику во время пандемии коронавируса, а сам он оказал огромное влияние на общественную атмосферу в США в 2020 году, утверждая, среди прочего, что проиграл на президентских выборах из-за мошенничества.

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Кроме того, в шорт-листе оказался главный инфекционист США Энтони Фаучи, руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, и медицинские работники, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

И также в числе кандидатов на звание "Человек года-2020" оказалось "Движение за расовую справедливость", или то самое Black Lives Matter (BLM), которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

[ + – ] Black Lives Matter

Выберут человека года сегодня, 10 декабря, на телеканале NBC.

Напомним, в 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг.