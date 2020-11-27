Трамп заявил, что покинет Белый Дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена

Заседание коллегии запланировано на 14 декабря. По предварительным данным, Байден получил 306 из необходимых 270 голосов выборщиков.

Действующий президент США Дональд Трамп, заявил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает победителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена, передает Reuters.

Однако он тут же добавил, что ему будет трудно уступить, поскольку на выборах "произошли массовые фальсификации".

"Это были сфальсифицированные выборы… на самом высоком уровне", — в очередной раз отметил республиканец.

Впрочем, никаких доказательств фальсификаций на президентских выборах 2020 года он снова не предоставил.

Отметим, в Штатах действует непрямая система выборов, поэтому избирательный процесс состоит из двух этапов — всеобщих выборов и голосования Коллегии выборщиков. Всеобщие выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября. В 2020 году голосование состоялось 3 ноября. По его итогам будет избрана Коллегия выборщиков, всего 538 человек. Губернатор каждого штата утверждает список выборщиков от партии, за кандидата от которой проголосовало большинство избирателей. Выборщики несут ответственность перед назначившей их политической силой и должны голосовать в соответствии с волей граждан. От каждого штата в Коллегию входит разное число выборщиков. Оно зависит от количества избирательных округов и населения. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 или более голосов членов Коллегии выборщиков.

Через 41 день после всенародного голосования — то есть, 14 декабря — выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют за кандидатов на должности президента страны и вице-президента.

Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 года после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.

Согласно последней информации, на президентских выборах 2020 года абсолютное большинство голосов выборщиков — 306 из необходимых 270 — получил представитель демократической партии Джо Байден. У действующего президента США Трампа — лишь 232 голоса выборщиков. На президентских выборах 2016 года он получил 304 голоса выборщиков, обойдя соперницу Хиллари Клинтон.

Однако Трамп так и не признал своего поражения на выборах. Он регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу, хотя никаких доказательств так и не было предоставлено.

Впрочем, в начале этой недели Трамп все же согласился начать процедуру передачи полномочий Байдену.