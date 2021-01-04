Госсекретарь Джорджии, выступивший против Трампа, сообщил об угрозах

Также неизвестные пишут жене Брэда Раффенспергера, в сообщениях содержатся угрозы сексуального характера и призывы расстрелять ее мужа

Брэд Раффенспергер, государственный секретарь американского штата Джорджия, от которого президент США Дональд Трамп требовал "найти достаточно голосов" для отмены победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщил, что получает множество угроз, а сопартийцы им недовольны. Об этом пишет Reuters.

В то же время 65-летний Раффенспергер стал неожиданным героем для демократов, открыто выступив против Трампа.

Напомним, два пересчета голосов в Джорджии, которая долгое время была оплотом республиканцев, показали, что Байден выиграл, что не понравилось Трампу и он заподозрил фальсификации. А недавно в распоряжении СМИ оказалась звукозапись, на которой Трамп ругал Раффенспергера за бездействие и грозил ему уголовными последствиями.

"Поэтому смотри… Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли этот штат… Я ни за что не потеряю Джорджию. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов", – заявил Трамп.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса утверждают, что победа Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой. "При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите, это неправда. Правда еще раскроется", – ответил на слова Трампа секретарь штата. После отказа от пересчета голосов Трамп пригрозил чиновнику возможными юридическими последствиями.

[ + – ] Протесты в штате Джорджия после выборов

Вскоре после разговора, глава Белого дома написал в Twitter, что Раффенспергер якобы отказался признать мошенничество при подсчете голосов в штате.

После инцидента республиканцы разделились на два лагеря, часть – критикует Раффенспергера за то, что он не поддержал Трампа и два сенатора-республиканца Дэвид Пердью и Келли Леффлер уже потребовали от него уйти в отставку.

Рональд Хэм, глава республиканской партии в сельском округе Брантли, сказал, что Раффенспергеру следовало серьезней отнестись к утверждениям Трампа о фальсификации результатов голосования.

"Я был слишком критичен по отношению к Брэду, но там, где столько дыма, не может не быть огня. Он хороший парень, но он не переживет переизбрания, если будет продолжать", — отметил Хэм.

В то же время демократы восхищаются поступком Раффенспергера, отмечая, однако, что он республиканец до мозга костей.

"Брэд Раффенспергер: он не какой-нибудь либерал и он вроде не мой герой. Он консервативный республиканец, противостоящий президенту. И это делает его настолько значительной персоной", — отметила демократка Хиллари Розен.

Представители госсекретаря Джорджии сообщили, что сейчас он получает сотни угроз. Причем неизвестные пишут также и его жене. В сообщениях содержаться угрозы сексуального характера, а в многих сообщается, что ее мужа "нужно расстрелять".

65-летний Брэд Раффенспергер, поддерживал Дональда Трампа с того момента, как он вступил в предвыборную президентскую гонку. До политической карьеры он занимался строительным бизнесом. Потом два года отработал в городском совете и четыре года в Палате представителей Джорджии. "Он жестко борется с преступностью и поддерживает наших военных и ветеранов", — говорил о нем Трамп в 2018 году. Однако в 2020 действующий президент уже назвал Раффенспергера "врагом народа". Тот, в свою очередь, на субботней пресс-конференции снова сообщил, что в Джорджии не было фальсификаций и он лично наблюдал за многократным перерасчетом голосов.

[ + – ] Брэд Раффенспергер на выборах/Фото: SaportaReport

Также Раффенспергер и его коллеги напомнили Трампу, что его риторика подвергает людей опасности. "Прекратите вдохновлять людей на возможные акты насилия. Кто-то пострадает, кого-то застрелят, кого-то убьют", — заявил Габриэль Стерлинг, менеджер системы голосования штата.

Сам Раффенспергер отмечал, что он сам и его 44-летняя жена опирались на свою веру, чтобы справиться с давлением. "Мы простые тихие люди, которые оказались в непростой ситуации", — отмечал госсекретарь.