Трамп требовал от властей Джорджии "найти" голоса для победы в штате, – WP

Республиканский госскретарь штата считает, что победа Байдена в Джорджии была справедливой.

Президент США Дональд Трамп требовал от государственного секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти достаточно голосов" для отмены победы Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом говорится в статье The Washington Post от 4 января.

Как пишет издание, в часовом разговоре Трамп ругал Раффенспергера за бездействие и грозил ему уголовными последствиями.

"Поэтому смотри… Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли этот штат… Я ни за что не потеряю Джорджию. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов", – заявил Трамп.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса утверждают, что победа Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой.

"При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите, это неправда. Правда еще раскроется", – ответил на слова Трампа секретарь штата.

После отказа от пересчета голосов Трамп пригрозил чиновнику возможными юридическими последствиями.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката", – говорил Трамп.

Вскоре после разговора, глава Белого дома написал в Twitter, что Раффенспергер якобы отказался признать мошенничество при подсчете голосов в штате.

"Я разговаривал с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером о мошенничестве с голосами в Джорджии. Он не хотел или был неспособен ответить мне на вопросы о бюллетенях под столом, уничтожении бюллетеней, голосовавших приезжих, мертвых голосах и о многом другом. Он вообще не имеет понятия", – написал Трамп.

Twitter пометил это сообщение действующего президента США, как спорное.

Напомним, президент США Дональд Трамп не желает мириться с тем, что его президентский срок заканчивается.

14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Ранее Трамп говорил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает сторонникипобедителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена.