Трамп мирно передаст власть Байдену: новое обращение

Действующего президента США разблокировали в Twitter и он опубликовал обращение к нации.

"Американское государство и нация всегда была страной закона и порядка", — заявил Трамп в Твиттере.

Все те, кто ворвался в Капитолий, по словам действующего президента, не представляют Америку. Нарушители закона должны заплатить за это.

Трамп впервые не назвал выборы подставными, заявив, что выборы были тяжелыми, и эмоциональными. Сейчас нужно "остудить пыл". По его словам, он делал все для того, чтобы защитить американскую демократию и честные выборы. Также он твердо убежден в том, что нужно реформировать избирательную систему в стране.

Сейчас же его главным заданием будет плавная и законная передача власти администрации Джо Байдена. Инаугурация состоится 20 января.

Трамп заявил, что для него было честью и делом всей жизни быть президентом США, и для его сторонников "все только начинается".

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Напомним, что на президентских выборах в США победил Джо Байден. Но Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение, обещая "адскую битву" за власть с демократами.

В день, когда Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, случились протесты. Протестующие захватили Капитолий, в результате столкновений погибло 5 человек. На подмогу службы охраны Капитолия вызывали Нацгвардию. Из-за событий в стране, главный демократ Сената призвал применить 25 поправку против Трампа. Чтобы Трамп быстрее сложил свои полномочия.