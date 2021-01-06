Последний и решительный: сторонники Дональда Трампа берут штурмом Капитолий (фото, видео)

Подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван самым бесцеремонным образом. Сторонники Дональда Трампа, съехавшиеся 6 января в Вашингтон, чтобы поддержать своего лидера, пошли на штурм Капитолийского холма.

Протестующим удалось прорвать оцепление полиции и занять правительственное здание — местопребывание Конгресса США, откуда спешно эвакуировали сотрудников. В том числе сотрудники Сикрет сервис вывезли из здания вице-президента Майкла Пенса и членов Сената. Эвакуирован также персонал Библиотеки Конгресса и работники расположенного по соседству Canon House, сообщает Fox News.

Это первый захват Капитолия с 1814 года, когда в него вторглись англичане (и сожгли).

Толпа митингующих двинулась к парламентскому центру после того, как Дональд Трамп обратился к ним с речью и призвал противостоять фальсификациям выборов.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", — заявил Трамп своим сторонникам.

В здании Капитолия в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были определиться с окончательным подсчетом голосов выборщиков и утвердить итоги выборов президента. Напомним, согласно озвученным ранее данным, за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена проголосовали 302 выборщика, за республиканца Дональда Трампа — 232. При том, что для победы достаточно 270 голосов выборщиков.

Полициейское оцепление было прорвано, не удержались и выставленные заграждения. Расчистив дорогу, сторонники Трампа двинулись внутрь, скандируя: "Нет фальсификациям!", "Еще четыре года!" и "США, США!".

Чтобы очистить здание и прилегающую территорию от бунтовщиков, правоохранители применили слезоточивый газ. К месту событий был направлен спецназ. Сообщается о нескольких раненых, одна из них — в критическом состоянии. По данным CNN, девушка получила ранение в грудь. Некоторые СМИ сообщают также о пострадавших среди полицейских.

Примечательно, что Пентагон отклонил запрос на ввод Нацгвардии в Конгресс США — но позже нацгвардейцы все же двинулись к Капитолийскому холму по указанию Дональда Трампа, таким образом подтвердив, что еще две недели "хозяин в доме" все-таки он.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер ввела из-за протестов комендантский час.

Для справки. Капитолий (United States Capitol) — здание на Капитолийском холме в Вашингтоне, где располагается Конгресс США. 1800-метровая Национальная аллея соединяет его с Монументом Вашингтону и Мемориалом Линкольна. Рядом с Капитолием находятся Библиотека Конгресса и резиденция Верховного суда.

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