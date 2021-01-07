Дональд Трамп и Джо Байден поочередно обратились к мятежникам на Капитолийском холме

Джо Байден заявил, что обращения через Twitter недостаточно и потребовал у Трампа выйти в эфир национального телевидения, чтобы успокоить протестующих.

Все еще действующий (вплоть до 20-го января этого года) президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, протестующим в столице Америки, и попросил их разойтись по домам.

"Я понимаю вашу боль. Я понимаю вашу досаду. У нас были выборы, которые у нас украли. И все об этом знают, особенно другая сторона. Но вы должны уйти домой сейчас. Нам нужен мир. Мы должны соблюсти законность и порядок. Мы должны уважать наших замечательных служителей правопорядка", – заявил Трамп в экстренном видеообращении, опубликованном у него в Twitter.

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"Мы не хотим чтобы кто-то пострадал. Это очень жестокое время. Еще никогда такого не было, как то, что происходит сейчас. Происходящее скажется на всех нас, и на мне тоже. Это были ужасные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям", – добавил президент, имея ввиду своих политических оппонентов.

Примечательно, что соцсеть Twitter запретила делать ретвиты этой публикации из-за "риска насилия".

Остановить насилие и освободить Капитолий потребовал и вице-президент США Майк Пенс у себя в Twitter: "Мирный протест – право каждого американца, но нападение на Капитолий не будет допущено, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона".

В то же время новоизбранный президент США Джо Байден, который пока еще не вступил в свои полномочия, выступил с встречным заявлением. Оппонент Трампа в это время находился в Королевском театре в Уилмингтоне (штат Делавэр). Прервав свое выступление, он обратился к бунтовщикам с призывом прекратить беспорядки, назвав то, что происходит вокруг Капитолия, мятежом.

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"Угроза безопасности избранной власти – это не протест. Это мятеж. …Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту", – заявил Байден.

В своем обращении к гражданам Америки он также призвал прекратить акцию на Капитолийском холме и "дать дорогу демократии". Кроме того, Байден потребовал у Трампа обратиться к своим сторонникам по национальному телевидению, "чтобы защитить Конституцию США".

Напомним, во время того, как протестующие пытались проникнуть в зал Палаты представителей захваченного Конгресса, одна из сторонниц Трампа получила огнестрельное ранение. В сети появилось видео, как активисты пытаются оказать ей первую помощь прямо на месте.