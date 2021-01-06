Бунт в США: полиция ранила протестующую, она в критическом состоянии

Женщина была ранена в грудь во время штурма зала Палаты представителей и в настоящее время находится в критическом состоянии.

Поступила информация о первой жертве протестов в США.

Один человек ранен в Капитолии США после того, как протестующие сторонники действующего американского президента Дональда Трампа взяли штурмом здание, сообщает местный канал "FOX 5".

Женщина получила огнестрельное ранение уже внутри здания, около 15:00 по местному времени, в момент, когда симпатики Трампа пытались проникнуть в зал Палаты представителей. Пока не известно, что именно привело к стрельбе.

Протестующие попытались оказать первую помощь девушке прямо на месте. В сеть попали жуткие кадры произошедшего:

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На фотографии Зака ​​Худака из "CBS News" видно, что правоохранители с оружием в руках ожидают "визита" активистов, забаррикадировавшись в зале заседаний нижней палаты Конгресса США около 14:46:

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Фотография из "Huffington Post" показывает ту же сцену, где несколько сотрудников полиции направили оружие на заблокированную дверь Палаты представителей, в которой за несколько минут до этого началась аттестация голосов коллегии выборщиков.

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Состояние раненной женщины в настоящее время неизвестно.

Напомним, в связи с протестами, в здании Капитолия США мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга для людей, находящихся под юрисдикцией Вашингтона.

Отметим, что акция протеста началась во время совместной сессии Конгресса 6 января, на которой планировалось ратифицировать победу коллегии выборщиков (306 против 232) избранного президента Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.

В то же время, группа сенаторов-республиканцев заявила, что отклонят голоса коллегии выборщиков нескольких штатов, если Конгресс не назначит комиссию для проверки результатов выборов. Однако завершиться заседанию так и не дали.