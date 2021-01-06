Бунт в США. Власти Вашингтона ввели комендантский час из-за протестов в поддержку Трампа

Дональд Трамп призвал своих протестующих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, действовать мирно.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила комендантский час из-за протестов в поддержку проигравшего президентские выборы Дональда Трампа. Об этом она написала в Тwitter.

Как она уточнила, "комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (час ночи по Киеву), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января". Боузер уточнила, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

Тем временем протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал Сената. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд, передает Telegram-канал РИА Новости.

Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором обсуждались возражения против прошедшего голосования в штате Аризона.

Среди ворвавшихся в Капитолий были люди в костюмах викингов и в военной амуниции. Охрана Конгресса США пыталась заблокировать двери в зал заседаний.

В свою очередь Дональд Трамп призвал своих протестующих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне, действовать мирно и поддерживать полицию. Об этом он написал в своем Twitter.

"Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!", – обратился он к протестующим.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако его соперник — республиканец Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". Он неоднократно заявлял, что во многих штатах зафиксированы махинации. В штате Джорджия провели ручной пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена. После чего госсекретарь Джорджии заявил об угрозах.

Байден победил на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа.

Ранее СМИ писали о том, что Трамп устраивает истерики и не хочет покидать Белый дом.