Бунт в США. Сторонники Трампа пытаются прорваться в Конгресс: идет борьба за каждую ступеньку

Сейчас в здании Конгресса проходит заседание по результатам выборов президента США.

В Вашингтоне под стенами Конгресса протестуют сторонники президента Дональда Трампа. Между ними и полицией произошли столкновения. Кроме того, протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса. Об этом сообщает NBC News.

Сейчас в здании Конгресса проходит заседание по результатам выборов президента США.

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Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников Трампа.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако его соперник — республиканец Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". Он неоднократно заявлял, что во многих штатах зафиксированы махинации. В штате Джорджия провели ручной пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена. После чего госсекретарь Дорджии заявил об угрозах.

Байден победил на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп требовал от властей Джорджии "найти" голоса для победы в штате.

Ранее СМИ писали о том, что Трамп устраивает истерики и не хочет покидать Белый дом.