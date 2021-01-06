Никогда не признаю результаты выборов и считаю себя победителем, – Трамп

Президент США назвал возможные нарушения во время избирательного процесса "возмутительными".

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками 6 января, заявил, что никогда не признает результаты президентских выборов и считает себя победителем. Об этом он сообщил на многотысячном митинге в его поддержку, который прошел в Вашингтоне, передает Fox News.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", — сказал Трамп.

Президент США назвал возможные нарушения во время избирательного процесса "возмутительными".

Трамп призвал вице-президента Майка Пенса вмешаться в процесс подсчета голосов выборщиков в Конгрессе.

"Если Майк Пенс сделает все правильно, мы выиграем выборы", — заявил Трамп.

Вице-президент Майк Пенс в качестве президента Сената должен утвердить вместе с обеими палатами Конгресса результаты голосования выборах. При этом Трамп требует от Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, хотя у Пенса нет таких полномочий. По закону Пенс председательствует при процессе подсчета голосов, причем члены конгресса могут возражать против утверждения тех или иных голосов выборщиков.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако его соперник — республиканец Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". Он неоднократно заявлял, что во многих штатах зафиксированы махинации. В штате Джорджия провели ручной пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена. После чего госсекретарь Дорджии заявил об угрозах.

Байден победил на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп требовал от властей Джорджии "найти" голоса для победы в штате.

Ранее СМИ писали о том, что Трамп устраивает истерики и не хочет покидать Белый дом.