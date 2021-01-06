Бунт в США. Пентагон отклонил запрос на ввод Нацгвардии в Конгресс США

По данным СМИ, сотрудники охраны Капитолия своими силами очищают здание от сторонников Трампа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Об этом сообщило издание The Washinghton Post со ссылкой на старшего помощника Демократической партии. Просьбу подали через Управление полиции Капитолия.

Тем временем Пентагон отклонил запрос на ввод Нацгвардии в Конгресс США. Об этом сообщает Twitter-канал Breaking News Global.

"Пентагон отклонил запрос на развертывание Национальной гвардии в Капитолии США", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал RESSENTIMENT, сотрудники охраны Капитолия своими силами очищают здание от сторонников Трампа. У них в руках боевое оружие.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс в Twitter требует остановить насилие и освободить Капитолий.

"Мирный протест – право каждого американца, но нападение на Капитолий не будет допущено, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – написал он.

Отметим, ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие, есть раненые. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила комендантский час из-за протестов.