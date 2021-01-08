В США опубликовали имена погибших во время штурма Капитолия

Среди погибших – ветеран ВВС США и полицейский.

В результате массовых беспорядков в Капитолии в Вашингтоне погибло 5 человек, сообщает Forbes.

Эшли Баббит – 35 лет. Женщина служила 14 лет в Сан-Диего в военно-воздушных силах США. Внутри Капитолия в нее выстрелил сотрудник охраны, когда протестующие пытались зайти в зал, где находились члены Конгресса. Погибла в больнице от потери крови.

[ + – ] Эшли Баббит.

Кевин Грисон – 55 лет. Житель штата Алабама, умер от сердечного приступа в неизвестный момент во время беспорядков. В заявлении семьи указывается, что у Грисона в анамнезе было высокое кровяное давление и "в разгар волнения произошел сердечный приступ".

[ + – ] Кевин Грисон

Розанна Бойлэнд – 34 года. Жительница штата Джорджия. Погибла в результате неустановленной неотложной медицинской помощи.

[ + – ] Розанна Бойлэнд

Бенджамин Филипс – 50 лет. Программист из Пенсильвании. Организовал автобус из своего Штата в Вашингтон для протестов. Умер в результате инсульта. Точное время и место смерти неизвестно.

[ + – ] Бенджамин Филипс.

Брайан Сикник – 42 года. Офицер полиции Капитолия. Скончался в больнице от полученных травм "в результате физического контакта с протестующими". Офицер вернулся в свое подразделение из Капитолия, где потерял сознание. После этого его доставили в больницу, где проводились все необходимые процедуры для спасения жизни.

Также по данным Forbes во время протестов возле Капитолия было ранено до 60 полицейских, ныне 15 из них госпитализированы.

Напомним, что в США произошел захват сторонниками Трампа здания Конгресса, где должны были озвучить победу Джо Байдена на выборах. В результате стычек были раненные.

В конечном итоге здание Капитолия освободили, ранее озвучивались данные о четырех погибших.