Штурм Капитолия: здание Конгресса США освобождено, погибли четверо протестующих (фото, видео)

Правоохранители выдворили сторонников Трампа из здания Капитолия, применив силу против протестующих. Законодатели вернулись в Конгресс, чтобы завершить подсчет голосов выборщиков.

В США Капитолий снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек, в том числе женщина, которая получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает CNN.

Вчера, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени, сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Примерно через 90 минут после того, как толпа прорвалась через барьеры, здание Капитолия было захвачено сторонниками Трампа. Члены Палаты представителей и Сената были эвакуированы из здания Капитолия, по некоторым данным среди эвакуированных также был вице-президента Майк Пенс.

Фото: Kenny Holston/The New York Times

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими.

Полиция округа Колумбия сообщила, что во время столкновений, на территории Капитолия погибла женщина, которая получила огнестрельное ранение в грудь. Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти заявили, что еще три человека погибли во время беспорядков.

"Одна взрослая женщина и двое взрослых мужчин, по-видимому, пострадали от разных травм, которые привели к их смерти", – заявил Конти.

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По данным СМИ, еще несколько протестующих получили разного рода травмы, один из них был доставлен в больницу.

Фото: Kenny Holston/The New York Times

Правоохранители и сотрудники спецслужб применили дымовые гранаты в сенатской части Капитолия, чтобы очистить здание от протестующих. Зал Сената был очищен от бунтовщиков около 15:30.

Фото: Anna Moneymaker/The New York Times

По словам директора по исследованиям и операциям Исторического общества Капитолия США Сэмюэля Холлидея, Капитолий был впервые захвачен с 1814 года, когда британцы ворвались в здание и подожгли его во время войны 1912 года.

Законодатели вернулись в Капитолий

Законодатели начали возвращаться в Капитолий после того, как здание было взято под охрану. Они дали понять, что собираются продолжить подсчет голосов Коллегии выборщиков.

Процесс возобновился около 20:00 с участием Пенса, который, по словам его пресс-секретаря, не эвакуировался из Капитолия.

"Давайте вернемся к работе", – предложил Пенс законодателям.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также поддержала предложение продолжить работу.

"Сегодня было совершено позорное нападение на нашу демократию. Оно было поддержано на самом высоком уровне. Однако это не может воспрепятствовать утверждению Джона Байдена на посту президента", – завила Пелоси.

Республиканцы изначально планировали возразить против победы Байдена в нескольких штатах, но пока неясно собираются ли они теперь затягиваться процесс.

Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл заявил, что "Сенат США не запугают".

"Нас не удержат головорезы, бандиты или угрозы. Мы определим победителя президентских выборов 2020 года", – отметил Макконнелл.

Трамп велел сторонникам вернуться домой

Через несколько начало после начала беспорядков, президент США Дональд Трамп попросил своих сторонников "отправиться домой".

В одной неоднозначной фразе Трамп сказал толпе "идти домой", но также добавил: "Мы любим вас. Вы очень особенные".

Фото: Erin Schaff/The New York Times

Трамп проявил сочувствие к протестующих, которых ранее сам же и поддерживал.

"Я знаю вашу боль, я знаю, что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была победа с подавляющим перевесом, и все это знают. Особенно другая сторона. Но вам пора домой. Нам нужен мир", – заявил Трамп.

Однако позже вечером президент оправдал действия протестующих и похвалил их.

"Такие вещи и события происходят, когда священная, убедительная победа на выборах так бесцеремонно и злобно была отнята у великих патриотов, с которыми так плохо и несправедливо обошлись. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!", – написал Трамп в своем твите, который после был удален Twitter.