Главный демократ Сената призвал немедленно отстранить Трампа от должности

Чак Шумер потребовал применить к вице-президенту 25-ю поправку Конституции США.

В четверг, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности. Об этом сообщает CNBC.

"То, что произошло вчера у Капитолия США, было восстанием против Соединенных Штатов, провоцированное президентом. Этот президент не должен оставаться на должности ни днем больше", – говорится в заявлении Шумера.

"Самый быстрый и эффективный способ, который доступен на сегодня, чтобы отстранить президента от должности, это немедленно применить 25-ю поправку к вице-президенту. Если вице-президент и Кабинет президента СЩА откажутся, Конгресс должен снова собраться для импичмента президента", – подытожил демократ.

Отметим, что 25-я поправка в Конституции США определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий президента, в таком случае президентский пост занимает вице-президент США.

Сегодня Конгресс официально отдал победу Байдену на президентских выборах 2020 года. По результатам голосования Коллегии выборщиков, за Байдена отдали голоса 302 выборщика, за Трампа — 232. 20 января должна состояться инаугурация Байдена.

В это же время, многие законодатели опасаются, что еще две недели Трампа на посту президента могут подорвать американскую демократию или привести к еще большим беспорядкам в стране.

В пресс-служба Белого дома пока никак не комментируют призыв демократа Чака Шумера.

Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек