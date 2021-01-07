Конгресс официально отдал победу Байдену на президентских выборах 2020 года

В США завершился подсчет голосов Коллегии выборщиков.

В четверг, 7 января, Конгресс США завершил подсчет голосов Коллегии выборщиков на выборах президента. Победа кандидата Джо Байдена была официально утверждена. Об этом сообщает CNN.

Во время заседания Сенат и Палата представителей отклонили возражения республиканцев против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании, которые были отданы за Байдена. Республиканцы также пытались возражать против голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но во время дебатов они потерпели неудачу.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. В ходе торжественной церемонии Байден примет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Отметим, что на выборах Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов.

По результатам голосования Коллегии выборщиков, за Байдена отдали голоса 302 выборщика, за Трампа — 232.

Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек