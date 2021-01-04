Инаугурация Байдена пройдет без традиционного парада, его заменят виртуальным

Церемония инаугурации пройдет 20 января с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Инаугурационный комитет не рекомендует американцам ехать на церемонию инаугурации Байдена., сообщает CNN

Виртуальная версия парада будет транслироваться по телевидению. В программе инаугурации также будет выступление музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей.

"Парад будет чествовать героев Америки, выделять американцев всех слоев общества в разных штатах и регионах. Размышлять о разнообразии, наследии и устойчивости страны, поскольку мы начинаем новую американскую эру", — сообщают в инаугурационном комитете.

Организаторы церемонии сообщают, что весь процесс будет сокращен по времени и пройдет со строгими соблюдениями всех норм безопасности карантинных ограничений.

После дачи присяги Джо Байден вместе с первой леди примут участие в обзорном проходе на Восточном фронте Капитолия США с военными. Передача поверок – это давняя военная традиция, которая отражает мирный переход власти к новому главнокомандующему. В церемонии принимает участие командующий Объединенной оперативной группой, а также представители всех родов войск.

Напомним, что Байден победил на президентских выборах США. Он набрал 306 голосов выборщиков. Трамп — 232.

А Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об участии Зеленского на инаугурации Джо Байдена.