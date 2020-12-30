МИД договаривается о поездке Зеленского на инаугурацию Байдена

По словам замминистра, все зависит от того, каким образом американские власти определятся с форматом инаугурации.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что МИД Украины ведет переговоры о поездке президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, все будет зависеть от формата инаугурации.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", – сказал Енин.

Он добавил, что такие полноформатные контакты "сдерживает эпидемическая ситуация, существуют определенные бюрократические процедуры, которые должны быть должным образом завершены".

"Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией", – подытожил дипломат.

Напомним, Евгений Енин сообщил, что Украина получила агреман на назначение бывшей главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.