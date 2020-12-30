Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США

Окончательное решение о назначении бывшей главы Минфина на этот пост будет принимать президент.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила агреман на назначение бывшей главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.

Об этом он сказал в интервью Интерфаксу.

Агреман – предварительное согласие правительства государства (в данном случае США) на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Енин уточнил, что окончательное решение о назначении Маркаровой послом в Соединенных Штатах будет принимать глава государства.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет принимать президент Украины", – сказал он.

Енин также отметил, что Украина рассчитывает на усиление поддержки со стороны новой американской администрации.

"Мы рассчитываем на то, что с новой администрацией нам удастся усилить уровень имеющейся поддержки и содержательное наполнение нашего диалога по вопросам безопасности и безусловно, восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", – отметил замглавы МИД.

При этом он поблагодарил уходящую республиканскую администрацию за помощь Украине в сфере безопасности, финансовую помощь и предоставление летального оружия.

"Мы чрезвычайно гордимся факту двухпартийной поддержки Украины со стороны США", – добавил он.

Напомним, источник в Офисе президента сообщил Фокусу, что экс-министр финансов Оксана Маркарова будет назначена послом в США. Комментируя ее возможное назначение, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в администрации США, и в Министерстве финансов, и в МВФ. ﻿