Возвращение в ВОЗ и удвоение налогов: какими будут первые указы Байдена

Директивы не будут требовать одобрения Конгресса, поэтому президент может самостоятельно принимать такие решения.

Одним из первых указов будет отмена ограничений на въезд в США представителям арабских и африканских стран, которые Трамп вводил из-за угрозы безопасности страны, — сообщает BBC.

Джо Байден намерен вернуть Соединенные Штаты в Парижское климатическое соглашение, из которого также вывел страну Дональд Трамп. В 2015 году США были первыми, кто вышел из соглашения, призванного уменьшить количество выбросов в атмосферу.

Администрация Байдена планирует также повысить налоги, которые были уменьшены вдвое с приходом Трампа. По мнению Байдена и его команды, снижение налогов делали богатых американцев еще богаче. Поэтому они собираются удвоить налог на иностранную прибыль и повысить корпоративный налог. Дополнительно будет подан законопроект в Конгресс с измененным налоговым кодексом.

За 100 дней в планах у Байдена произвести 100 млн вакцинаций хотя бы первой дозой от COVID-19 населения США.

Джо Байден также намерен остановить строительство стены на границе с Мексикой. Ее строительство начинала администрация Трампа по причине нелегальной миграции в США.

Напомним, сегодня состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена. Инаугурация будет иметь беспрецедентные меры безопасности, а зрителей заменят 200 тысячами флагами.

Ранее Дональд Трамп со своей женой покинули Белый дом.