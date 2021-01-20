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Мир Инаугурация Джо Байдена

Возвращение в ВОЗ и удвоение налогов: какими будут первые указы Байдена

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Фото: Jim Bourg | В первые 100 дней президенства, Байден планирует провести вакцину 100 млн людей.

Директивы не будут требовать одобрения Конгресса, поэтому президент может самостоятельно принимать такие решения.

Одним из первых указов будет отмена ограничений на въезд в США представителям арабских и африканских стран, которые Трамп вводил из-за угрозы безопасности страны, — сообщает BBC.

Джо Байден намерен вернуть Соединенные Штаты в Парижское климатическое соглашение, из которого также вывел страну Дональд Трамп. В 2015 году США были первыми, кто вышел из соглашения, призванного уменьшить количество выбросов в атмосферу.

Администрация Байдена планирует также повысить налоги, которые были уменьшены вдвое с приходом Трампа. По мнению Байдена и его команды, снижение налогов делали богатых американцев еще богаче. Поэтому они собираются удвоить налог на иностранную прибыль и повысить корпоративный налог. Дополнительно будет подан законопроект в Конгресс с измененным налоговым кодексом.

За 100 дней в планах у Байдена произвести 100 млн вакцинаций хотя бы первой дозой от COVID-19 населения США.

Джо Байден также намерен остановить строительство стены на границе с Мексикой. Ее строительство начинала администрация Трампа по причине нелегальной миграции в США.

Напомним, сегодня состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена. Инаугурация будет иметь беспрецедентные меры безопасности, а зрителей заменят 200 тысячами флагами.

Ранее Дональд Трамп со своей женой покинули Белый дом.