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Світ Інавгурація Джо Байдена

Повернення у ВООЗ і подвоєння податків: якими будуть перші укази Байдена

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Фото: Jim Bourg | У перші 100 днів президентства, Байден планує провести вакцину 100 млн людей.

Директива не вимагатиме схвалення Конгресу, тому президент може самостійно приймати такі рішення.

Одним із перших указів буде скасування обмежень на в'їзд у США представникам арабських і африканських країн, які Трамп вводив через загрозу безпеки країни, — повідомляє BBC.

Джо Байден має намір повернути Сполучені Штати в Паризьку кліматичну угоду, з якої також вивів країну Дональд Трамп. У 2015 році США були першими, хто вийшов з угоди, покликаної зменшити кількість викидів в атмосферу.

Адміністрація Байдена планує також підвищити податки, які були зменшені вдвічі з приходом Трампа. На думку Байдена і його команди, зниження податків робили багатих американців ще багатшими. Тому вони збираються подвоїти податок на іноземний прибуток і підвищити корпоративний податок. Додатково буде поданий законопроєкт до Конгресу зі зміненим податковим кодексом.

За 100 днів в планах у Байдена зробити 100 млн вакцинацій хоча б першою дозою від COVID-19 населення США.

Джо Байден також має намір зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Її будівництво починала адміністрація Трампа через нелегальну міграцію до США.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена. Інавгурація матиме безпрецедентні заходи безпеки, а глядачів замінять 200 тисячами прапорами.

Раніше Дональд Трамп зі своєю дружиною покинули Білий дім.