Повернення у ВООЗ і подвоєння податків: якими будуть перші укази Байдена

Директива не вимагатиме схвалення Конгресу, тому президент може самостійно приймати такі рішення.

Одним із перших указів буде скасування обмежень на в'їзд у США представникам арабських і африканських країн, які Трамп вводив через загрозу безпеки країни, — повідомляє BBC.

Джо Байден має намір повернути Сполучені Штати в Паризьку кліматичну угоду, з якої також вивів країну Дональд Трамп. У 2015 році США були першими, хто вийшов з угоди, покликаної зменшити кількість викидів в атмосферу.

Адміністрація Байдена планує також підвищити податки, які були зменшені вдвічі з приходом Трампа. На думку Байдена і його команди, зниження податків робили багатих американців ще багатшими. Тому вони збираються подвоїти податок на іноземний прибуток і підвищити корпоративний податок. Додатково буде поданий законопроєкт до Конгресу зі зміненим податковим кодексом.

За 100 днів в планах у Байдена зробити 100 млн вакцинацій хоча б першою дозою від COVID-19 населення США.

Джо Байден також має намір зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Її будівництво починала адміністрація Трампа через нелегальну міграцію до США.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена. Інавгурація матиме безпрецедентні заходи безпеки, а глядачів замінять 200 тисячами прапорами.

Раніше Дональд Трамп зі своєю дружиною покинули Білий дім.