Байден собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

Новый глава Белого дома намерен в корне пересмотреть иммиграционную политику США.

После церемонии инаугурации избранный президент США Джо Байден намерен сразу же остановить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Такой пункт опубликован в планах переходной команды.

"В своей прокламации сегодня Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который использовался как оправдание перенаправления денег из других фондов на строительство стены. Прокламация будет содержать распоряжение о немедленной паузе проекта по строительству стены, чтобы провести тщательный анализ законности его финансирования", – говорится в тексте одного из пунктов.

Байден также намерен подписать ряд документов, смягчающих миграционную политику США. Так, он собирается отменить распоряжение Трампа, которое исключает участие жителей без гражданства в переписи населения и распределении мест в Конгрессе.

В своем меморандуме Байден призовет Конгресс принять закон, обеспечивающий постоянный статус и путь к гражданству для людей, которые приехали в США в детстве, много лет там жили и работали, и внесли свой вклад в развитие страны.

Он также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.

Напомним, пока еще действующий вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что строительство стены на границе с Мексикой завершится до конца каденции администрации Трампа.