Байден збирається зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Новий голова Білого дому має намір докорінно переглянути імміграційну політику США.

Після церемонії інавгурації обраний президент США Джо Байден має намір відразу ж зупинити будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою. Такий пункт опублікований в планах перехідної команди.

"У своїй прокламації сьогодні Байден оголосить про негайне припинення дії режиму надзвичайного стану, який використовувався як виправдання перенаправлення грошей з інших фондів на будівництво стіни. Прокламація буде містити розпорядження про негайну паузу проєкту з будівництва стіни, щоб провести ретельний аналіз законності його фінансування", — йдеться в тексті одного з пунктів.

Байден також має намір підписати ряд документів, що пом'якшують міграційну політику США. Так, він збирається скасувати розпорядження Трампа, яке виключає участь жителів без громадянства в переписі населення і розподілі місць в Конгресі.

У своєму меморандумі Байден закличе Конгрес прийняти закон, що забезпечує постійний статус і шлях до громадянства для людей, які приїхали в США в дитинстві, багато років там жили і працювали, і внесли свій внесок у розвиток країни.

Він також підпише указ, який скасовує запроваджені Трампом обмеження на в'їзд в США представників ряду арабських і африканських країн.

Нагадаємо, поки що чинний віце-президент США Майкл Пенс заявляв, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою завершиться до кінця каденції адміністрації Трампа.