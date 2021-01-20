Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом (видео)

Вместе со своей супругой Трамп отправился на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в среду, 20 января, покинули Белый дом. Об этом свидетельствуют кадры из прямой трансляции "Радио Свобода".

На вертолете супруги отправились на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где Трамп выступил со своей прощальной речью.

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Во время выступления он поблагодарил свою семью, друзей и коллег за проделанную работу.

"То, что мы сделали, было феноменально по всем стандартам. Мы создали новые войска. Опытные войска. Мы были необычной администрацией. 91% поддержки – такого никогда не было. Это наши рейтинги. Мы беспокоились о наших врачах, ветеранах. Права ветеранов были не так обеспечены до моего прихода, теперь ситуация лучше. Мы сделали самое большое снижение налогов в истории нашей страны", – заявил уходящий президент во время прощальной речи.

С трибуны в качестве первой леди выступила также Мелания Трамп. Она поблагодарила граждан США за любовь и поддержку.

Затем чета Трампов села в самолет и отправилась в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Фото: Скриншот

Напомним, что на инаугурации Байдена зрителей заменили 200 тысячами американских флагов. Решение было вызвано пандемией коронавируса и невозможностью традиционного для этого мероприятия большого числа гостей.

Напомним, во вторник, 19 января, накануне церемонии принятия Байденом присяги президента, Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы страны об угрозе срыва инаугурации.