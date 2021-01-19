ФБР заявило об угрозе срыва инаугурации Байдена

По данным бюро, представители ультраправых движений планируют под видом военнослужащих Национальной гвардии проникнуть на мероприятие.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило правоохранительные органы об угрозе срыва инаугурации Джо Байдена 20 января. По данным бюро, представители ультраправых движений планируют под видом военнослужащих Национальной гвардии проникнуть на мероприятие. Внимание ФБР привлекло изучение ими в интернете карт потенциально уязвимых мест в Вашингтоне.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В документе ФБР, представленного на брифинге разведывательного сообщества, говорится, что как "одинокие волки", так и целые группы приверженцев экстремистской идеологии планируют прибыть в Вашингтон на инаугурацию Байдена.

В то же время, конкретных свидетельств о наличии какого-либо заговора пока не выявлено.

В ФБР заявили, что многочисленные экстремистские группы активно отрицают какое-либо намерение помешать транзиту президентской власти. Там также отказались дать оценку достоверности или серьезности угроз, которые были изложены правоохранительным органам перед инаугурацией.

"Мы отслеживаем все поступающие наводки, будь то призывы к вооруженному протесту или потенциальные угрозы", – сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Спикер Секретной службы Джастин Уилан также отказалась комментировать сообщения об угрозах или охарактеризовать уровень обеспокоенности агентства.

"Секретная служба США серьезно относится ко всем угрозам и будет продолжать работать с нашими партнерами на федеральном уровне, уровне штата, местными и военными, чтобы продолжить обеспечение безопасности инаугурации, основываясь на соответствующей разведывательной информации", – заявила Уилан.

Отметим, в Министерстве обороны США также выражают обеспокоенность в связи с инсайдерской атакой или другими угрозами со стороны военных, которые будут обеспечивать инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. ФБР проверит всех 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон на мероприятие, приуроченное ко вступлению Байдена в должность.