ФБР заявило про загрозу зриву інавгурації Байдена

За даними бюро, представники ультраправих рухів планують під виглядом військовослужбовців Національної гвардії проникнути на захід.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило правоохоронні органи про загрозу зриву інавгурації Джо Байдена 20 січня. За даними бюро, представники ультраправих рухів планують під виглядом військовослужбовців Національної гвардії проникнути на захід. Увагу ФБР привернуло вивчення ними в інтернеті карт потенційно уразливих місць в Вашингтоні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

У документі ФБР, представленому на брифінгу розвідувального співтовариства, йдеться, що як "самотні вовки", так і цілі групи прихильників екстремістської ідеології планують прибути до Вашингтону на інавгурацію Байдена.

У той же час, конкретних свідчень про наявність будь-якої змови поки не виявлено.

У ФБР заявили, що численні екстремістські групи активно заперечують будь-який намір перешкодити транзиту президентської влади. Там також відмовилися дати оцінку достовірності або серйозності загроз, які були викладені правоохоронним органам перед інавгурацією.

"Ми відстежуємо всі наведення, що надходять, будь то заклики до збройного протесту або потенційні загрози", — сказав директор ФБР Крістофер Рей.

Спікер Секретної служби Джастін Уілан також відмовилася коментувати повідомлення про погрози або охарактеризувати рівень стурбованості агентства.

"Секретна служба США серйозно ставиться до всіх погроз і продовжуватиме працювати з нашими партнерами на федеральному рівні, рівні штату, місцевими та військовими, щоб продовжити забезпечення безпеки інавгурації, грунтуючись на відповідній розвідувальної інформації", — заявив Уілан.

Відзначимо, в Міністерстві оборони США також висловлюють стурбованість у зв'язку з інсайдерською атакою або іншими погрозами з боку військових, які забезпечуватимуть інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня. ФБР перевірить усіх 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, які прибудуть до Вашингтона на захід, приурочений до вступу Байдена в посаду.