Угроза атаки: в США перед инаугурацией Байдена проверят 25 тысяч военных

Проверка коснется военнослужащих, которые будут обеспечивать порядок на инаугурации 20 января. ФБР выяснит, не представляют ли они угрозу для нового президента и VIP-гостей.

В Министерстве обороны США выражают обеспокоенность в связи с инсайдерской атакой или другими угрозами со стороны военных, которые будут обеспечивать инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило Associated Press.

В материале говорится, что это побудило ФБР проверить все 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон на мероприятие, приуроченное ко вступлению Байдена в должность.

Опасения относительно безопасности появились после беспорядков, которые 6 января устроили рядом с Капитолием сторонники уходящего президента Дональда Трампа. ФБР выяснит, нет ли в числе военных сторонников или участников тех событий, и не представляют ли они угрозу для будущего главы государства и присутствующих на инаугурации VIP-персон.

Министр Армии США Райан Маккарти в беседе с журналистами издания сказал, что официальные лица осознают потенциальную угрозу. При этом никакими подтверждениями о готовящихся атаках они не располагают.

"Мы постоянно проходим этот процесс и два, три раза проверяем каждого, кто назначен на эту операцию", – сказал Маккарти в интервью.

В то же время американские военнослужащие уже прошли трехчасовую тренировку по обеспечению безопасности во время инаугурации.

Ранее сообщалось, что в день инаугурации ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов приведены в боевую готовность.

Также стало известно, что Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс выступят на мероприятии, посвященном вступлению Байдена в должность. Популярный 64-летний голливудский актер Том Хэнкс станет ведущим специальной 90-минутной программы по случаю инаугурации президента США Джо Байдена. Кроме того, на мероприяти выступят Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.

Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.