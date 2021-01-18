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Мир Импичмент Дональда Трампа после штурма Капитолия

Угроза атаки: в США перед инаугурацией Байдена проверят 25 тысяч военных

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США, флаг
Американские военнослужащие уже прошли трехчасовую тренировку по обеспечению безопасности во время инаугурации

Проверка коснется военнослужащих, которые будут обеспечивать порядок на инаугурации 20 января. ФБР выяснит, не представляют ли они угрозу для нового президента и VIP-гостей.

В Министерстве обороны США выражают обеспокоенность в связи с инсайдерской атакой или другими угрозами со стороны военных, которые будут обеспечивать инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило Associated Press.

В материале говорится, что это побудило ФБР проверить все 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон на мероприятие, приуроченное ко вступлению Байдена в должность.

Опасения относительно безопасности появились после беспорядков, которые 6 января устроили рядом с Капитолием сторонники уходящего президента Дональда Трампа. ФБР выяснит, нет ли в числе военных сторонников или участников тех событий, и не представляют ли они угрозу для будущего главы государства и присутствующих на инаугурации VIP-персон.

Министр Армии США Райан Маккарти в беседе с журналистами издания сказал, что официальные лица осознают потенциальную угрозу. При этом никакими подтверждениями о готовящихся атаках они не располагают.

"Мы постоянно проходим этот процесс и два, три раза проверяем каждого, кто назначен на эту операцию", – сказал Маккарти в интервью.

В то же время американские военнослужащие уже прошли трехчасовую тренировку по обеспечению безопасности во время инаугурации.

Ранее сообщалось, что в день инаугурации ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов приведены в боевую готовность.

Также стало известно, что Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс выступят на мероприятии, посвященном вступлению Байдена в должность. Популярный 64-летний голливудский актер Том Хэнкс станет ведущим специальной 90-минутной программы по случаю инаугурации президента США Джо Байдена. Кроме того, на мероприяти выступят Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.

Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.