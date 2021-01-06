Буш приедет, Картер – нет: кто из экс-президентов США посетит инаугурацию Байдена

Инаугурация 46-го президента должна пройти 20 января, американцев уже попросили не съезжаться в Вашингтон

Не смотря на попытки Дональда Трампа удержаться в президентском кресле, в Вашингтоне полным ходом идут приготовления к инаугурации 46-го президента США – Джо Байдена. И уже стало известно, кто посетит церемонию. Об этом пишет CNN.

Инаугурация будет организована с учетом современных реалий и пандемии коронавируса. Частично она пройдет онлайн, без обычного многолюдного собрания и парада. Также инаугурационный комитет также попросил американцев не ехать в Вашингтон, округ Колумбия, на церемонию.

Однако 42-й президент США, Джордж Буш уже сообщил, что обязательно явится на инаугурацию. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа.

[ + – ] Хиллари Клинтон, Джордж и Лора Буш на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

[ + – ] Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году

"Президент и миссис Буш с нетерпением ждут возвращения в Капитолий для приведения к присяге президента Байдена и вице-президента Харриса. Это будет восьмая инаугурация, на которую они имели честь присутствовать и наблюдение за мирной передачей власти — отличительный признак нашей демократии, которая никогда не стареет", — говорится в заявлении Фредди Форда, представителя 42-го президента.

"Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден хороший человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну. Избранный президент подтвердил, что, будучи демократом, он будет править для всех американцев. Я предложил ему то же самое, что и президентам Трампу и Обаме: мои молитвы за его успех и мое обещание помочь всем, чем я могу", — сообщил Джордж Буш.

[ + – ] Джордж Буш на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят.

Связано это с преклонным возрастом Картера, ему исполнилось 96 лет, он перенес рак печени и мозга, и как человек в годах, может заразится коронавирусом с самыми печальными последствиями. Картер – старейший из ныне живущих американских президентов.

[ + – ] Джимми Картер с супругой Розалин на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году/Все фото: CNN

Но республиканская чета Картеров была в числе первых, кто поздравил Байдена с победой в президентской гонке.

"Президент и г-жа Картер не поедут в Вашингтон на инаугурацию, но передали свои наилучшие пожелания избранному президенту Байдену и вице-президенту Харрис и надеются на успешную администрацию", — сказала Дина Конгилео, пресс-секретарь Центра Картера.

Инаугурация состоится 20 января. Уже известно, что традиционного парада не будет, а список гостей сокращен. Кто еще из бывших президентов США посетит церемонию, пока неизвестно. Традиционно, это делают все, кто еще жив.