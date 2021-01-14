Том Хэнкс будет ведущим 1,5-часовой программы по случаю инаугурации Байдена

Во время мероприятия выступят Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.

Популярный 64-летний голливудский актер Том Хэнкс станет ведущим специальной 90-минутной программы по случаю инаугурации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что Джо Байден и Камала Харрис должны появиться в шоу на 90-ой минуте.

Кроме того, во время мероприятия выступят Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.

Специальный прямой эфир будет транслироваться на ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC. Его также будут транслировать в прямом эфире на YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW, DirectTV и U-verse.

Инаугурация Байдена будет выглядеть иначе, чем другие инаугурации американских президентов из-за недавнего штурма Капитолия. Меры безопасности вокруг района будут усилены. Также в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии Байден попросил американцев оставаться дома и наблюдать за его инаугурацией удаленно.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.