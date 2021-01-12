Иванка Трамп посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу

Дональд Трамп всерьез поссорился со старшей дочерью, считая, что она действует в угоду политическим амбициям

Хоть Дональд Трамп и заявил, что не поедет на инаугурацию Джо Байдена 20 января, но оказалось, что не все в семье собираются последовать его примеру. Об этом пишет Daily Mail.

Иванка Трамп, которая была ассистенткой отца во время предвыборной кампании и его внештатной советницей, когда он стал президентом, всегда оказывала ему поддержку. И, как многие считают, немало способствовала его популярности.

Ее муж, Джаред Кушнер, является старшим помощником Трампа, а его отец Чарльз Кушнер, миллиардер и один из лидеров еврейской общины Нью-Йорка, спонсировал предвыборную кампанию 45-го президента.

[ + – ] Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Хоть вначале своей политической карьеры Иванка говорила о том, что собирается бросить работу и посвятить себя трем своим детям, однако после она изменила свои планы и стала заметной фигурой в администрации Трампа.

Так что ее решение посетить инаугурацию Джо Байдена вполне соответствует ее политическим амбициям. Таким образом она хочет продемонстрировать лояльность и сохранить репутацию.

Источник в Белом доме сообщает, что это ее решение вызвало возмущение Трампа и они серьезно поссорились. Трамп воспринял решение дочери в штыки. Он заявил, что такой шаг оскорбителен и будет стоить ей тысяч сторонников.

[ + – ] Фото: CNN

Впрочем, другой источник издания в Белом доме опроверг наличие у Иванки планов присутствовать на инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что вице-президент Майк Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было зачищено от протестующих.