Загроза атаки: у США перед інавгурацією Байдена перевірять 25 тисяч військових

Перевірка торкнеться військовослужбовців, які будуть забезпечувати порядок на інавгурації 20 січня. ФБР з'ясує, чи не чи становлять вони загрозу для нового президента й VIP-гостей.

У Міністерстві оборони США висловлюють стурбованість у звʼязку з інсайдерською атакою або іншими погрозами з боку військових, які будуть забезпечувати інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня. Про це в неділю, 17 січня, повідомило Associated Press.

У матеріалі йдеться, що це спонукало ФБР перевірити всі 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, які прибудуть до Вашингтона на захід, приурочений до вступу Байдена в посаду.

Побоювання щодо безпеки зʼявилися після заворушень, які 6 січня влаштували поруч із Капітолієм прихильники президента Дональда Трампа. ФБР зʼясує, чи немає в числі військових прихильників або учасників тих подій, і чи не становлять вони загрозу для майбутнього голови держави і присутніх на інавгурації VIP-персон.

Міністр Армії США Райан Маккарті в бесіді з журналістами видання сказав, що офіційні особи усвідомлюють потенційну загрозу. При цьому ніяких доказів про підготовку атак вони не мають.

"Ми постійно проходимо цей процес і два, три рази перевіряємо кожного, хто призначений на цю операцію", — сказав Маккарті в інтервʼю.

У той же час американські військовослужбовці вже пройшли тригодинне тренування щодо підтримки безпеки під час інавгурації.

Раніше повідомлялося, що в день інавгурації ФБР прогнозує збройні марші, всі 50 штатів приведені в бойову готовність.

Також стало відомо, що Леді Гага, Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові, Демі Ловато і Ант Клемонс виступлять на заході, присвяченому вступу Байдена на посаду. Популярний 64-річний голлівудський актор Том Хенкс стане ведучим спеціальної 90-хвилинної програми з нагоди інавгурації президента США Джо Байдена. Крім того, на заході і програмі виступлять Джон Бон Джові, Демі Ловато і Ант Клемонс.

Відзначимо, нещодавно 42-й президент США, Джордж Буш повідомив, що обовʼязково зʼявиться на інавгурацію Байдена. Також приїде і його дружина, Лора Буш. Раніше вони відвідували інавгурації Обами і Трампа. Однак Джиммі Картер, 39-й президент США, який займав цей пост із 1977 до 1981 рр. із дружиною Розалін інавгурацію не відвідають. Іванка Трамп також відвідає інавгурацію Байдена проти батька.