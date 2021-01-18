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Світ Імпічмент Дональда Трампа після штурму Капітолію

Загроза атаки: у США перед інавгурацією Байдена перевірять 25 тисяч військових

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США, прапор
Американські військовослужбовці вже пройшли тригодинне тренування щодо підтримки безпеки під час інавгурації

Перевірка торкнеться військовослужбовців, які будуть забезпечувати порядок на інавгурації 20 січня. ФБР з'ясує, чи не чи становлять вони загрозу для нового президента й VIP-гостей.

У Міністерстві оборони США висловлюють стурбованість у звʼязку з інсайдерською атакою або іншими погрозами з боку військових, які будуть забезпечувати інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня. Про це в неділю, 17 січня, повідомило Associated Press.

У матеріалі йдеться, що це спонукало ФБР перевірити всі 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, які прибудуть до Вашингтона на захід, приурочений до вступу Байдена в посаду.

Побоювання щодо безпеки зʼявилися після заворушень, які 6 січня влаштували поруч із Капітолієм прихильники президента Дональда Трампа. ФБР зʼясує, чи немає в числі військових прихильників або учасників тих подій, і чи не становлять вони загрозу для майбутнього голови держави і присутніх на інавгурації VIP-персон.

Міністр Армії США Райан Маккарті в бесіді з журналістами видання сказав, що офіційні особи усвідомлюють потенційну загрозу. При цьому ніяких доказів про підготовку атак вони не мають.

"Ми постійно проходимо цей процес і два, три рази перевіряємо кожного, хто призначений на цю операцію", — сказав Маккарті в інтервʼю.

У той же час американські військовослужбовці вже пройшли тригодинне тренування щодо підтримки безпеки під час інавгурації.

Раніше повідомлялося, що в день інавгурації ФБР прогнозує збройні марші, всі 50 штатів приведені в бойову готовність.

Також стало відомо, що Леді Гага, Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові, Демі Ловато і Ант Клемонс виступлять на заході, присвяченому вступу Байдена на посаду. Популярний 64-річний голлівудський актор Том Хенкс стане ведучим спеціальної 90-хвилинної програми з нагоди інавгурації президента США Джо Байдена. Крім того, на заході і програмі виступлять Джон Бон Джові, Демі Ловато і Ант Клемонс.

Відзначимо, нещодавно 42-й президент США, Джордж Буш повідомив, що обовʼязково зʼявиться на інавгурацію Байдена. Також приїде і його дружина, Лора Буш. Раніше вони відвідували інавгурації Обами і Трампа. Однак Джиммі Картер, 39-й президент США, який займав цей пост із 1977 до 1981 рр. із дружиною Розалін інавгурацію не відвідають. Іванка Трамп також відвідає інавгурацію Байдена проти батька.