Инаугурация Байдена: ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности

В США были введены жесткие меры безопасности в преддверии президентской инаугурации.

В США все 50 штатов и округ Колумбия находятся в состоянии полной готовности к возможным беспорядкам в преддверии инаугурации президента Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

Войска Национальной гвардии в массовом порядке были оправлены в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы предотвратить повторение беспорядков в столице. Также ФБР предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Трампа на территории всех 50 столиц штатов.

Большая часть Вашингтона будет заблокирована перед инаугурацией Байдена в среду, 20 января, следить за порядком будут тысячи бойцов Национальной гвардии.

Многие улицы – в нескольких километрах от Капитолия, который на прошлой неделе сторонники Трампа взяли штурмом, будут загорожены бетонными плитами и металлическими заграждениями.

Национальная аллея в Вашингтоне, которая обычно заполняется тысячами людей на инаугурации, в этот раз будет закрыта по просьбе Секретной службы, которой поручено защищать президента США. Ранее команда Байдена уже просила американцев не ехать в столицу на инаугурацию из-за пандемии коронавируса. Местные власти также заявили, что люди должны наблюдать за мероприятием удаленно.

Кроме этого, сторонники Трампа и представители ультра-правого движения призывали к новым протестам в воскресенье, 17 января. Правда, некоторые организаторы позже посоветовали активистами не приходить на марши, ссылаясь на усиленную безопасность или на то, что митинги могут быть полицейскими ловушками.

Вчера, 16 января, полиция Капитолия подтвердила, что вооруженным мужчина из Вирджинии с "негосударственным удостоверением личности" был задержан на контрольно-пропускном пункте. При задержанном был как минимум один пистолет и 509 патронов. Позже мужчину по имени Уэсли Аллен Билер освободили из-под стражи, который заявил, что работает в Вашингтоне с частной охранной фирмой.

Как готовятся остальные штаты

Штаты по всей стране также принимают свои меры предосторожности, от закрытия госучреждений до отказа в выдаче разрешений на проведение митингов.

Губернаторы Мэриленда, Нью-Мексико и Юты уже объявили чрезвычайное положение перед возможными протестами в штатах. Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин активизировали свою Национальную гвардию, а Техас закрыл столицу штата с субботы до дня инаугурации.

По словам главы Департамента общественной безопасности Техаса, разведка доложила, что "воинствующие экстремисты" могут внедриться в запланированные протесты для "совершения преступных действий".

"Если вы планируете приехать сюда или в Вашингтон с недобрыми намерениями в своем сердце, вам нужно немедленно развернуться и отправиться домой. Вам здесь не рады, и вас здесь не ждут", – заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм.

Аналитики считают, что под угрозой находятся штаты, в которых наблюдались особо агрессивные или затяжные предвыборные баталии. Один из них, штат Мичиган, который возвел двухметровый забор вокруг своей столицы.

"Мы готовы к худшему, но по-прежнему надеемся, что те, кто решат провести демонстрацию в нашей столице, сделают это мирно", – говорит глава полиции штата Мичиган Джо Гаспер

В субботу Facebook сообщил, что временно прекратит рекламу аксессуаров для оружия и военного снаряжения в США. На сайте уже была запрещена реклама оружия и боеприпасов.

"Из осторожности мы временно запрещаем рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в США как минимум до 22 января", — сказала пресс-секретарь Лиз Буржуа.

Этот шаг был предпринят после того, как три сенатора и четыре генеральных прокурора призвали Facebook перестать "ставить прибыль выше демократии в нашей стране".