Інавгурація Байдена: ФБР прогнозує озброєні марші, всі 50 штатів в бойовій готовності

У США були введені жорсткі заходи безпеки напередодні президентської інавгурації.

У США всі 50 штатів і округ Колумбія знаходяться в стані повної готовності до можливих безладів напередодні інавгурації президента Джо Байдена. Про це повідомляє BBC.

Війська Національної гвардії в масовому порядку відбули у Вашингтон, округ Колумбія, щоб запобігти повторенню заворушень в столиці. Також ФБР попередило про можливі озброєні марші прихильників Трампа на території всіх 50 столиць штатів.

Велика частина Вашингтона буде заблокована перед інавгурацією Байдена в середу, 20 січня, стежити за порядком будуть тисячі бійців Національної гвардії.

Багато вулиць — за кілька кілометрів від Капітолію, який минулого тижня прихильники Трампа взяли штурмом, будуть загороджені бетонними плитами і металевими загородженнями.

Національна алея в Вашингтоні, яка зазвичай заповнюється тисячами людей на інавгурації, в цей раз буде закрита на прохання Секретної служби, якій доручено захищати президента США. Раніше команда Байдена вже просила американців не їхати в столицю на інавгурацію через пандемію коронавірусу. Місцева влада також заявила, що люди повинні спостерігати за заходом віддалено.

Крім цього, прихильники Трампа і представники ультра-правого руху закликали до нових протестів в неділю, 17 січня. Правда, деякі організатори пізніше порадили активістами не приходити на марші, посилаючись на посилену безпеку або на те, що мітинги можуть бути поліцейськими пастками.

Вчора, 16 січня, поліція Капітолію підтвердила, що озброєний чоловік з Вірджинії з "недержавним посвідченням особи" був затриманий на контрольно-пропускному пункті. При затриманому був як мінімум один пістолет і 509 патронів. Пізніше чоловіка на імʼя Уеслі Аллен Білер звільнили з-під варти, який заявив, що працює в Вашингтоні з приватною охоронною фірмою.

Як готуються інші штати

Штати по всій країні також приймають свої запобіжні заходи, від закриття держустанов до відмови у видачі дозволів на проведення мітингів.

Губернатори Меріленда, Нью-Мексико і Юти вже оголосили надзвичайний стан перед можливими протестами в штатах. Каліфорнія, Пенсільванія, Мічиган, Вірджинія, Вашингтон і Вісконсін активізували свою Національну гвардію, а Техас закрив столицю штату з суботи до дня інавгурації.

За словами глави Департаменту громадської безпеки Техасу, розвідка доповіла, що "войовничі екстремісти" можуть потрапити в заплановані протести для "здійснення злочинних дій".

"Якщо ви плануєте приїхати сюди або в Вашингтон з недобрими намірами в своєму серці, вам потрібно негайно розвернутися і поїхати додому. Вам тут не раді, і вас тут не чекають", — заявив губернатор Вірджинії Ральф Нортем.

Аналітики вважають, що під загрозою знаходяться штати, в яких спостерігалися особливо агресивні або затяжні передвиборні баталії. Один з них, штат Мічиган, який звів двометровий паркан навколо своєї столиці.

"Ми готові до гіршого, але як і раніше сподіваємося, що ті, хто вирішать провести демонстрацію в нашій столиці, зроблять це мирно", — говорить глава поліції штату Мічиган Джо Гаспер

У суботу Facebook повідомив, що тимчасово припинить рекламу аксесуарів для зброї і військового спорядження в США. На сайті вже була заборонена реклама зброї і боєприпасів.

"З обережності ми тимчасово забороняємо рекламу аксесуарів для зброї і захисного спорядження в США як мінімум до 22 січня", — сказала прес-секретар Ліз Буржуа.

Цей крок був зроблений після того, як три сенатора і чотири генеральні прокурори закликали Facebook перестати "ставити прибуток вище демократії в нашій країні".