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На инаугурации Байдена зрителей заменили 200 тысячами американских флагов (фото)

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капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
Фото: NBC Washington | Столица США, Вашингтон

На Капитолийском холме сейчас только охрана и стройные ряды флажков, символизирующие людей.

На Национальной аллее перед зданием Конгресса 200 000 флагов США были установлены перед зданием Конгресса , чтобы представить собой "публику", которая не сможет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, в связи с карантином.

"Поле флагов" символизирует американцев, которые не могут приехать в Вашингтон на инаугурацию из-за пандемии коронавируса и угроз безопасности", –сообщил телеканал "NBC Washington".

Как сообщается в публикации, в понедельник вечером, 18 января Комитет по инаугурации президента Байдена осветил "Поле флагов" 56-ю прожекторами, представляющими каждый из 50 штатов и территорий США: "Прожектора загорелись на 46 секунд – для 46-го президента США Джо Байдена".

"Присяга Джо Байдена в качестве 46-го президента США пройдет "по-тихому", в отличие от любой предыдущей инаугурации. Там, где Вашингтон обычно переполнен сотнями тысяч сторонников, знаменитостей, светских деятелей и лоббистов, в настоящее время столица США устрашающе тиха в преддверии большого дня для Джо Байдена, который обещает стать самым широко-транслируемым по телевидению праздником демократии", – отмечают авторы материала. 

капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
Фото: NBC Washington
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки
капитолий, конгресс, флаги, сша, инаугурация, байден, флажки

Источник: "NBC-News Washington"

Таким образом, на инаугурации Байдена будут присутствовать только десятки тысяч силовиков и сотни тысяч флажков вместо граждан.

Сообщается также, что в канун инаугурации, 19 января, избранный президент Джо Байден и выбрана вице-президент Камала Харрис примут участие в церемонии памяти жертв пандемии коронавируса в США, от которой погибло почти 400 000 американцев: в ходе церемонии Байден и Харрис зажгут 400 огоньков вблизи мемориала президенту Линкольну в Вашингтоне.

Также, в отличие от предыдущих празднований, на этот раз президент США Дональд Трамп на планирует участвовать в церемонии, на что сам Байден заявил, что данное решение Трампа "является одним из немногих, по которому я с ним согласен". 

Напомним, во вторник, 19 января, накануне церемонии принятия Байденом присяги президента, Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы страны об угрозе срыва инаугурации.