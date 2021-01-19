На инаугурации Байдена зрителей заменили 200 тысячами американских флагов (фото)

На Капитолийском холме сейчас только охрана и стройные ряды флажков, символизирующие людей.

На Национальной аллее перед зданием Конгресса 200 000 флагов США были установлены перед зданием Конгресса , чтобы представить собой "публику", которая не сможет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, в связи с карантином.

"Поле флагов" символизирует американцев, которые не могут приехать в Вашингтон на инаугурацию из-за пандемии коронавируса и угроз безопасности", –сообщил телеканал "NBC Washington".

Как сообщается в публикации, в понедельник вечером, 18 января Комитет по инаугурации президента Байдена осветил "Поле флагов" 56-ю прожекторами, представляющими каждый из 50 штатов и территорий США: "Прожектора загорелись на 46 секунд – для 46-го президента США Джо Байдена".

"Присяга Джо Байдена в качестве 46-го президента США пройдет "по-тихому", в отличие от любой предыдущей инаугурации. Там, где Вашингтон обычно переполнен сотнями тысяч сторонников, знаменитостей, светских деятелей и лоббистов, в настоящее время столица США устрашающе тиха в преддверии большого дня для Джо Байдена, который обещает стать самым широко-транслируемым по телевидению праздником демократии", – отмечают авторы материала.

Фото: NBC Washington

Источник: "NBC-News Washington"

Таким образом, на инаугурации Байдена будут присутствовать только десятки тысяч силовиков и сотни тысяч флажков вместо граждан.

Сообщается также, что в канун инаугурации, 19 января, избранный президент Джо Байден и выбрана вице-президент Камала Харрис примут участие в церемонии памяти жертв пандемии коронавируса в США, от которой погибло почти 400 000 американцев: в ходе церемонии Байден и Харрис зажгут 400 огоньков вблизи мемориала президенту Линкольну в Вашингтоне.

Также, в отличие от предыдущих празднований, на этот раз президент США Дональд Трамп на планирует участвовать в церемонии, на что сам Байден заявил, что данное решение Трампа "является одним из немногих, по которому я с ним согласен".

Напомним, во вторник, 19 января, накануне церемонии принятия Байденом присяги президента, Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы страны об угрозе срыва инаугурации.