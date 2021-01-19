На інавгурації Байдена глядачів замінили 200 тисячами американських прапорів (фото)

На захопленому нещодавно прихильниками Трампа Капітолійському пагорбі, зараз тільки охорона і стрункі ряди прапорців, які символізують людей.

На Національній алеї перед будівлею Конгресу 200 000 прапорів США були встановлені перед будівлею Конгресу, щоб представити собою "публіку", яка не зможе бути присутньою на інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, в зв'язку з карантином.

"Поле прапорів" символізує американців, які не можуть приїхати до Вашингтона на інавгурацію через пандемію коронавірусу і загроз безпеки ", — повідомив телеканал" NBC Washington ".

Як повідомляється в публікації, в понеділок увечері, 18 січня Комітет з інавгурації президента Байдена висвітлив "Поле прапорів" 56-тьма прожекторами, що представляють кожен з 50 штатів і територій США: "Прожектори загорілися на 46 секунд — для 46-го президента США Джо Байдена ".

"Присяга Джо Байдена в якості 46-го президента США пройде" по-тихому ", на відміну від будь-якої попередньої інавгурації. Там, де Вашингтон зазвичай переповнений сотнями тисяч прихильників, знаменитостей, світських діячів і лобістів, зараз столиця США страхітливо тиха в напередодні великого дня для Джо Байдена, який обіцяє стати найширикотранслюючим по телебаченню святом демократії ", — відзначають автори матеріалу.

Фото: NBC Washington

Джерело: "NBC-News Washington"

Таким чином, на інавгурації Байдена будуть присутні тільки десятки тисяч силовиків і сотні тисяч прапорців замість громадян.

Повідомляється також, що напередодні інавгурації, 19 січня, обраний президент Джо Байден і обрана віце-президент Камала Харріс візьмуть участь у церемонії вшанування пам'яті жертв пандемії коронавірусу в США, від якої загинуло майже 400 000 американців: в ході церемонії Байден і Харріс запалять 400 вогників поблизу меморіалу президентові Лінкольну у Вашингтоні.

Також, на відміну від попередніх святкувань, на цей раз президент США Дональд Трамп на планує брати участь в церемонії, на що сам Байден заявив, що це рішення Трампа "є одним з небагатьох, за яким я з ним згоден".

Нагадаємо, у вівторок, 19 січня, напередодні церемонії прийняття Байденом присяги президента, Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи країни про загрозу зриву інавгурації.