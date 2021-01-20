Дональд Трамп в останній раз покинув Білий дім (відео)

Разом зі своєю дружиною Трамп відправився на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд.

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія в середу, 20 січня, покинули Білий дім. Про це свідчать кадри з прямої трансляції "Радіо Свобода".

На вертольоті подружжя вирушило на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де Трамп виступив зі своєю прощальною промовою.

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Під час виступу він подякував свїй сім'ї, друзям і колегам за виконану роботу.

"Те, що ми зробили, було феноменально за всіма стандартами. Ми створили нові війська. Досвідчені війська. Ми були незвичайною адміністрацією. 91% підтримки — такого ніколи не було. Це наші рейтинги. Ми турбувалися про наших лікарів, ветеранів. Права ветеранів були не так забезпечені до мого приходу, тепер ситуація краща. Ми зробили найбільше зниження податків за всю історію нашої країни ", — заявив колишній президент під час прощальної промови.

З трибуни в якості першої леді виступила також Меланія Трамп. Вона подякувала громадянам США за любов і підтримку.

Потім подружжя Трампів сіло в літак і відправилася уу приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Фото: Скриншот

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