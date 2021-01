Байден готовится подписать указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Новая администрация Белого Дома заявила, что уже через месяц США вернут себе статус лидера в указанном договоре.

Буквально сразу же, после вступления в должность, новоизбранный президент США Джо Байден подпишет документ, который возвратит Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.

Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте "переходной команды" президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в среду, 20 января. В частности, в разделе программы первых дней Байдена на посту главы государства, указано "повторное присоединение" к международному климатическому соглашению.

"Избранный президент подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению. Документ будет сдан на хранение в Организацию Объединенных Наций сегодня, и Соединенные Штаты официально снова станут его стороной через 30 дней", – отмечается в официальном объявлении.

Новая государственная администрация США подчеркнула в своей депеше: "Соединенные Штаты вернутся к тому, чтобы осуществлять глобальное лидерство в достижении целей Соглашения".

У Байдена планируют отменить экологические решения экс-президента "в целях защиты здоровья населения и окружающей среды", а также вернуться к "решению проблемы климатического кризиса", и "продвижению экологической справедливости", которая будет подразумевать "отмену вредоносной политики предыдущей администрации Дональда Трампа".

В частности, новые власти намерены пересмотреть выполнение федеральных постановлений и других мер исполнительной власти, "предпринятых в течение последних четырех лет, которые были вредны для здоровья населения, нанося ущерб окружающей среде".

Также в команде Байдена пообещали в рамках исполнения поставленных целей, пересмотреть стандарты экономии топлива и выбросов для транспортных средств в Штатах, заняться усилением природоохранных организаций, и вернуть в строй Межведомственную рабочую группу по оценке уровня выбросов парниковых газов ("Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases", GHG).

Кроме того, в рамках экологической стратегии Байден намерен пересмотреть и по возможности отменить президентское разрешение Трампа по возобновлению строительства трубопровода "Keystone XL" из Канады в США, подписанное тем в 2017 году.

Напомним, в том же 2017-ом году Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества, в том числе в ООН. Правда США еще некоторое время находились в рамках договора, так как по условиям Парижского соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября 2019 года.

