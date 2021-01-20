Победить COVID, осудить Трампа. Какие проблемы будут решать мировые лидеры в 2021-м году

Си Цзиньпин вдохновляет армию, Макрон поворачивает вправо, Байден хочет судить Трампа, а Путин готовится к выборам. У мировых лидеров в 2021-м дел невпроворот.

Герой сериала "Карточный домик" Фрэнк Андервуд утверждал: "Природа обещаний такова, что они невосприимчивы к обязательствам". Примерно так же обстоит дело с предсказаниями — в отношении погоды или политиков, неважно. Тем не менее часть семян, которые мировые лидеры посеяли в прошлом году, наверняка взойдет в этом. Жатва обещает быть горькой и трудной.

США. Байден: убить COVID, судить Трампа

[ + – ] Джо Байден, президент США

Джо Байден в прямом эфире национального телевидения США вакцинировался от коронавирусной инфекции, вполне сознательно продемонстрировав один из приоритетов своей грядущей политики — борьбу с COVID-19. В этом будущий американский президент, инаугурация которого назначена на 20 января, похож на многих других правителей. Потрепанная пандемией экономика — еще одна головная боль, которая его объединяет с прочими лидерами стран. Ропот американцев на тяготы жизни становится все слышнее. В "Твиттере" язвительные граждане негодуют в отношении "подачек" от правительства: "$600 — богатые люди думают, что, по мнению бедняков, это большие деньги". А дальше начинается дискуссия о том, что остается "маленькому американцу", после того как он заплатит аренду и все прочее. Фактически ничего. Если Байдену не удастся в ближайшие месяцы приручить этого "дракона", он окажется в уязвимом положении. Особенно с учетом того, что у него есть серьезные оппоненты — республиканцы.

Не все из них трамписты, но обобщенная позиция GOP-партии — "своих не сдаем". Даже штурм Капитолия, спровоцированный Трампом, едва ли бы стал возможным, если бы 45-й президент не чувствовал за спиной этой поддержки. В декабре Financial Times написала, что судебное преследование Дональда Трампа — вопрос, который взбудоражит первый год президентства Байдена. А Салли Йейтс — претендентка на пост Генпрокурора, которую Трамп в свое время уволил с должности и. о. главы ведомства за отказ защищать его указ об иммиграции в суде, — ранее заявила:

Я лично вела дела о препятствовании правосудию при гораздо меньшем числе доказательств, чем здесь [президент якобы просил своих подчиненных и соратников прекратить расследование Мюллера о связях между Трампом и Россией в кампании-2016]. И да, я считаю, что, если бы он не был президентом Соединенных Штатов, ему, вероятно, было бы предъявлено обвинение в препятствовании правосудию".

Теперь к этим "потенциальным возможностям" добавился "казус Капитолия". Не факт, что Байден станет продавливать судебное разбирательство против Трампа, но он точно будет использовать потенциал этой возможности для торговли с республиканцами.

Что касается внешней политики, тут следует ждать возрождения международных союзов, которые растоптал Трамп. Укрощения Китая. И публичной порки России. Ко всем своим "прегрешениям" она добавила еще и кибератаки на американские Минфин и Минэнерго. Трамп, как обычно, сомневается, что за всем этим стоят русские, но санкции уже летят в сторону Москвы. А по информации Reuters, Байден готовит действия, которые обернутся для России серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями.

Франция. Макрон: правый поворот на выборы

[ + – ] Эмманюэль Макрон, президент Франции

У обитателя Елисейского дворца, в декабре подхватившего коронавирус, все определяется тем, что на носу (через 1,5 года, в апреле 2022-го) президентские выборы. Макрон, в котором разочаровались многие, кто считал его левоцентристом, теперь делает ставку на правый электорат, пытаясь переплюнуть саму Марин Ле Пен. Но борьба за правого избирателя расскажет много нового о любви Макрона к власти и том, что в нем никогда, даже на посту президента, не умирал инвестиционный банкир, своеобразно решающий, на что и на кого тратить бюджетные средства.

В силу падения популярности Макрон все чаще будет эксплуатировать внешнюю политику, чтобы придать себе веса: Турция — исчадие ада, ее нужно наказать; безопасность Европы без "зонтика" США и т. п. Во внутренней политике он ставит на мягкий национализм. Так, в недавнем интервью L’Expressон похвалил бывшего президента Франции Николя Саркози за проницательность: тот еще 10 лет назад ввел во французский обиход термин "национальная идентичность". И теперь, считает Макрон, самое время ответить на вопрос, что это такое — быть французом. Для французского президента есть еще смысл "переобуться" на ходу и во взглядах на глобализацию, которую в 2017-м, идя на выборы, он называл большой возможностью, если правильно ею управлять. Но выигрышного билета Париж здесь не вытащил — количество рабочих мест во Франции сокращается. Именно поэтому Макрон сделает очередной шаг в сторону правых — протекционизма. Это и в тренде (каждая страна имеет право защищать себя), и к выборам — самое подходящее.

Борьба Макрона за "просвещенный ислам" — тоже некий double bind обществу: и прогрессивно, и под нужный электорат заточено. Посодействует ли это президенту Франции в переизбрании? Об этом говорить определенно можно будет к концу года.

Германия. Меркель: наследие "мамочки нации"

[ + – ] Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии

Несмотря на то что Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной в мире, а 75% взрослого населения 14 европейских стран доверяют ей больше, чем любому другому лидеру в регионе (данные за октябрь 2020-го), "вечный канцлер" уходит. Об этом она заявила еще в 2018 году. "Дембель" Меркель состоится после осенних выборов в Бундестаг — первых с 2005 года, на которых ХДС не будет выставлять ее кандидатуру.

Наследие Меркель, которую немцы со временем стали называть Voll muttiviert ("мамочка нации"), — это Realpolitik, позволяющая Берлину быть лидером в Европе, реализовывать свои интересы в других точках мира и умудряться поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и Москвой. Делать это все труднее. Отравление Навального вынудило даже канцлера требовать объяснений от Кремля. И в этом году Меркель придется приложить максимум усилий, чтобы отстоять "Северный поток 2", поскольку в Германии хватает политиков, призывающих к более жесткому обращению с Москвой. Из трех потенциальных претендентов на кресло канцлера двое — явные антикремлевские "ястребы". При них российско-немецкие отношения точно не будут прежними.

Важно

Три "ястреба" Джо Байдена: кто будет формировать внешнюю политику новой администрации США

В конце ноября, признав отсутствие успехов в борьбе с COVID-19, Меркель объявила о подготовке правительством новой стратегии, воплощение которой развернется в этом году.

Еще один патрон в обойме ожиданий, связанных с немецким канцлером, — ее дальнейшая карьера. В прошлом году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал: "Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но достойное любви совокупное художественное произведение". После этой поэтической метафоры он заявил, что в 2021-м Меркель может занять то кресло, которое на момент интервью занимал он сам. Если это совпадет с планами канцлера, то в ближайшие несколько месяцев ей предстоит готовиться еще и к этому судьбоносному шагу.

Китай. Си Цзиньпин: забодать Вашингтон, приструнить "Алибабу"

[ + – ] Си Цзиньпин, лидер КНР

"Не бояться смерти и готовиться к победам!" — выдержка из недавнего послания Си Цзиньпина китайским военным. Само по себе это не означает, что председатель КНР начнет бряцать оружием, но показывать зубы "супостату"-Вашингтону он точно будет. Такой подход — ситуативная реакция Китая на действия США. Бороться с "ущемлением своих прав" Поднебесная будет при помощи союзов, которые и сама вряд ли уважает, — Ирана и России. К вероятной торговой войне добавляются всякие "мелочи" вроде Гонконга. Но тут Си ведёт себя, как удав: минимизируя потери от конфронтации с теми же Штатами, он упрямо "всасывает" Гонконг. Чем это обернется экономически, мы увидим совсем скоро.

А еще датский Saxo Bank прогнозирует тектонический сдвиг в движении капитала из-за новой цифровой валюты Китая (цифрового юаня), призванной составить конкуренцию американскому доллару. Причастен ли к этим "новациям" Си — все равно что спросить, причастен ли Путин к "Газпрому". Ответ — да. Потому что выход Китая в мировые лидеры любым способом для Си означает уверенное положение на властном олимпе в Пекине. В 2021-м, впрочем, его устойчивому положению внутри страны ничто угрожать не будет. До 2023 года он официальный глава КНР.

Выводы из не совсем удачных выборов в ноябре 2019-го он сделал. Крупные денежные мешки приручил. Тем, кто, как Джек Ма, не понял правил игры, Си устраивает показательную порку, мешая обогащению и дальнейшему развитию бизнеса. Так, "Алибабе" конфликт с Си уже стоил более $3 млрд. Однако в условиях, когда Джо Байден в Вашингтоне объявил, что применительно к IT-отрасли "выроет топор войны", чтобы пресечь поползновения Пекина, Си в этой сфере придется каким-то образом совмещать политику кнута и пряника.

"Китай желает расширить возможности своих технологических компаний и хочет, чтобы они были достаточно сильными, — говорит Кендра Шефер, руководитель практики технических консультаций в пекинской консалтинговой компании Trivium. — Но в то же время их конечная цель — стабильность. Они в какой-то мере свободны в своей инновационной деятельности, но как только перейдут дорогу партии, их тут же одернут назад". В этом году реализация такой политики Си станет еще ощутимее.

Лагеря, где перевоспитывают и учат китайскому мусульман-уйгуров? Это вечная тема для правозащитных организаций и лидеров "цивилизованного мира", но пока позицию главы КНР по этому вопросу смягчить никому не удалось. "Цифровые тюрьмы", вечная слежка и бонусы для "хороших граждан"? Это то, что Си продолжит внедрять в Китае.

Великобритания. Джонсон: придавленный Brexit

[ + – ] Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Если Черчилля в определенном смысле в декабре 1952 года похоронил "Великий смог", то Бориса Джонсона на политическую свалку грозит отправить слишком тяжелый для британцев Brexit. Премьер и без того сейчас под шквалом критики из-за ситуации с COVID-19, осложненной новым его штаммом, который может быть на 70% более заразным. Если что-то пойдет не так, Джонсону припомнят и убогий "развод" с ЕС, и пресловутый коронавирус (опустевшие аэропорты, стагнация экономики, 67 тыс. потерянных жизней — Соединенное Королевство, поставившее на лошадь по кличке "коллективный иммунитет", стало второй после Италии страной в Европе по числу жертв пандемии). А заодно — и увеличение трат ВПК, в то время как народ всё больше нуждается в самом необходимом, в том числе в медицинском обеспечении и сохранении рабочих мест.

Джонсон последние месяцы столь упрямо настаивал на том, что готов расстаться с Евросоюзом без сделки, что многие даже поверили в это, принявшись считать убытки для различных отраслей. Один только мощный автопром Британии мог потерять, по прикидкам аналитиков, €5,7 млрд в год.

Но 24 декабря 2000-страничный документ таки подписали, что дало повод сторонникам премьера пафосно назвать его "Соглашением в канун Рождества", почти приравняв к Белфастскому соглашению Страстной пятницы 1998 года, обеспечившему мир в Северной Ирландии. Изящество игры Джонсона, однако, заключалось в том, что он оттягивал подписание сделки сознательно, чтобы избежать "демократического контроля" над ней, как выразился лорд Эндрю Адонис, бывший помощник Тони Блэра. На самом деле, замечает Адонис, выходить без сделки Джонсон не собирался.

"Достаточно взглянуть на сцены в Дувре за последние 48 часов [страшный затор фур, потому что Франция на двое суток закрыла границы с Великобританией из-за нового штамма коронавируса], — говорил он в день достигнутого консенсуса между Брюсселем и Лондоном. — То же повторилось бы на следующей неделе, если бы не было сделки, и Борис Джонсон знал это".

Снял ли премьер своим последним шагом все проблемы? Даже если не считать оживленных дебатов в парламенте под занавес года и того факта, что ЕС ратифицирует соглашение лишь в январе, — нет. Ни для страны, ни для себя лично. Пока, например, не очень понятно, как будет работать "святая святых" Британии — ее финансовый сектор. С 1 января британские компании по предоставлению финансовых услуг теряют автоматический доступ к единому рынку Европейского союза. Впереди еще согласование соответствующего меморандума. В полной мере невозможно сказать, будут ли по-новому отстроенные шестеренки между Лондоном и Брюсселем крутиться столь безукоризненно, чтобы ежегодный экспорт Великобритании в ЕС в размере $400 млрд (более 40% всего, что продаётся за границу) сохранился. Даже выигрыш британских рыбаков — проблема, вокруг которой ломались в декабре копья переговорщиков, — вещь, требующая конкретных цифровых доказательств. Так что победа Джонсона может оказаться пирровой — со всеми вытекающими последствиями для премьера.

Россия. Путин: под гульфиком Навального

[ + – ] Владимир Путин, президент РФ

После того как Алексей Навальный опубликовал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался", где, по его словам, записан разговор с одним из его отравителей, в Telegram появился канал "Трусы Навального". Там полно остроумных шуток, отталкивающихся от факта, что офицеры ФСБ после отравления политика дважды уничтожали на его нижнем белье улики своей деятельности. Например: "Есть только два человека в РФ, кому стирает трусы центральный аппарат ФСБ". Но там хватает и вполне серьезных реплик: "Абсолютно неверно считать, что сегодняшнее видео про отравителя из ФСБ — это "Уотергейт на минималках". Это настолько больше Уотергейта, насколько мы пока не можем представить".

[Напомним, 17 января Навальный прилетел в Москву и сразу добавил российскому лидеру головной боли, обнародовав видео про дворец Путина в Геленджике. — Ред.]

История с неудавшимся убийством и туповатыми спецслужбистами уже перекочевала из прошлого года в этот и отрыгивается для российского правителя как во внутренней, так и во внешней политике. Кремль пытается минимизировать потери, но получается топорно. Например, МИД РФ вызывает на ковер дипломатов Франции, Германии и Швеции — стран, лаборатории которых заключили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". ФСБ разговор на видео называет подделкой и провокацией. Кремлевский пресс-секретарь Песков объясняет, что у оппозиционера — "мания величия и мания преследования". Но для Запада российская ситуация с покушением на убийство примерно так же прозрачна, как с убийством и расчленением тела саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Вопрос стоит не о понимании механизмов действий Кремля, а об ответе на них. Дополнительных санкций России не избежать. Но способно ли это поколебать режим Путина внутри страны?

Важно

Украина против России. Поможет ли Гаага наказать Путина

Аркадий Островский, российский редактор The Economist, считает, что, несмотря на то что хозяин Кремля вроде бы контролирует всё и вся, "парламентские выборы 2021 года в России превратятся в поле боя… Серьезная борьба [с участием Навального] за парламент, который 30 лет назад провозгласил независимость России от Советского Союза, может сделать этот юбилейный год неожиданно знаменательным".

Коронавирус, безработица, падение доходов населения — все это станет бэкграундом электорального протеста. Свою лепту в это может внести проседание финансовых показателей таких гигантов, как "Газпром", за три квартала прошлого года получивший убыток $3,3 млрд (в то время как аналогичный период прошлого года принес ему $16,5 млрд чистой прибыли). Деньги для того, чтобы народ почувствовал заботу о себе накануне сентябрьских выборов, нужны, а их становится все меньше.

Это не означает, что "вечного правителя" вынесут из Кремля на штыках, но может создать совершенно новую ситуацию, когда Госдума после сентября перестанет быть послушным монолитным аппаратом для формального утверждения проектов Путина. Но и в случае, если комфорта для него станет меньше, никаких угроз для его власти в этом году не предвидится.