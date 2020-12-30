"Отец" империи Alibaba Джек Ма потерял $11 млрд, – Bloomberg

В рейтинге миллиардеров китаец опустился на 25-е место

В октябре 2020 года Китай усилил контроль над технологическими гигантами, в результате чего те понесли немалые убытки, передает Bloomberg.

Одним из тех, кто почувствовал на себе такой шаг властей, стал бизнесмен и основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма. Начиная с конца октября, его капитал уменьшился на $11 млрд.

Проблемы у 56-летнего Ма начались как раз тогда, когда он готовился сделать платежную компанию Ant Group Co на $35 млрд. долларов публичной. Вместо этого китайские регулирующие органы отменили то, что стало бы крупнейшим в мире первичным публичным размещением акций, всего за два дня до запланированного дебюта в ноябре.

По информации издания, такой шаг властей стал одним из первых признаков репрессий Китая в отрасли, имеющей влияние на повседневную жизнь миллионов человек.

После этого власти страны наложили дополнительные ограничения на сектор потребительского кредитования, предложили новые правила, чтобы обуздать доминирование интернет-гигантов, и оштрафовали Alibaba и подразделение Tencent за приобретения, совершенные много лет назад.

Теперь Джек Ма, состояние которого в этом году почти вплотную приблизилось к $62 млрд. и практически гарантировало ему возвращение самого богатого азиата, рухнуло до $50,9 млрд. Это, в свою очередь, опустило его на 25-е место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

Что касается китайских интернет-магазинов, то, несмотря на недавний спад, они сумели увеличить прибыль за счет резкого роста акций их компаний. 21 технологический миллиардер, которых отслеживает индекс Bloomberg, в 2020 году заработал $187 млрд. Даже собственный капитал Ма вырос на $4,3 млрд.

В сентябре 2019 года "отец" империи Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров компании.

Напомним, Джек Ма в ходе дискуссии с Илоном Маском на Конференции об искусственном интеллекте в Шанхае заявил, что развитие технологий в течение 20–30 лет позволит людям жить дольше и работать меньше: 3 дня в неделю по 4 часа в день.

Во время выступления на Киевском экономическом форуме в ноябре прошлого года китайский миллиардер заявил, что видит в Украине большой потенциал для развития.