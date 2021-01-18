С Леди Гагой, но без Картера и Трампа: как пройдет инаугурация Джо Байдена 20 января

Уже известно, что Дональд Трамп инаугурацию своего соперника проигнорирует, а военных охранять порядок в Вашингтоне будет больше, чем когда либо.Фокус постарался выяснить все детали грядущей церемонии.

Инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена пройдет 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям.

Байден и избранная вице-президентом США Камала Харрис после церемонии инаугурации примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Перед ними пройдут представители всех видов войск американских вооруженных сил. После этого Байден отправится в Белый дом.

Джо Байден уже сообщил, что его инаугурация может быть "самой необычной" в истории страны.

"Это может быть самая необычная инаугурация в американской истории. Может, не самая значительная, но самая необычная", — сказал он в пятницу на приеме по сбору средств. Впрочем, никаких деталей избранный президент не сообщил, только подчеркнул, что это будет событие, которым "американский народ будет гордиться".

На вопрос, будет ли он чувствовать себя в безопасности в День инаугурации, основываясь на разведданных, Байден ответил положительно.

Как обычно проходит инаугурация президентов США

Инаугурация президента США — торжественная церемония принятия присяги и вступления в должность президента и вице-президента США. По традиции проводится в западном крыле Капитолия в Вашингтоне, в здании, где располагается Конгресс, законодательный орган США. Эту традицию начал Рональд Рейган в 1981 году. До него президенты приносили присягу в восточном портике.

[ + – ] Инаугурация Авраама Линкольна в 1861 году

Согласно Двадцатой поправке к Конституции США, ратифицированной 23 января 1933 года, инаугурация нового президента проходит 20 января. Если дата начала срока полномочий президента приходится на воскресенье, церемония проводится на следующий день, 21 января. Впервые 20 января присяга принималась в ходе второй инаугурационной церемонии Франклина Делано Рузвельта в 1937 году.

Ранее инаугурация проводилась 30 апреля, именно в этот день в 1789 году принес присягу Джордж Вашингтон. Дата инаугурации была перенесена на 20 января с целью сокращения долгого переходного периода между "сменами караула" в Белом доме.

[ + – ] Инаугурация Джимми Картера в 1977 году

Утром в день инаугурации новоизбранные президент и вице-президент с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают действующие президент и вице-президент с супругами. После совместного чаепития все отправляются в здание Капитолия. Первыми отъезжают вице-президенты, за ними — супруги президентов. Завершает кортеж автомобиль, в котором находятся уходящий и вступающий в должность президенты США (первый сидит справа, второй — слева).

Инаугурационная присяга начинается примерно за час до полудня. В США не принято участие в инаугурации президентов других стран, в таких мероприятиях участвуют только послы. Зато церемонию посещают бывшие президенты США с супругами.

[ + – ] Чета Клинтонов и Бушей приветствует Мишель Обама на инаугурации Дональда Трампа/Фото: U.S. Presidents Trivia

За четверть часа до полудня на западной лестнице Капитолия в присутствии конгрессменов и сенаторов сначала приводят к присяге избранного вице-президента. Специально разработанного для этой церемонии текста присяги вице-президента нет. Он обычно повторяет клятву, близкую по содержанию к той, что дают все конгрессмены.

В полдень председатель Верховного суда приводит к присяге избранного президента. Форма клятвы закреплена в Конституции, ее произносил каждый из 45 американских президентов.

Во время присяги президент произнесет следующие слова: "Я, (имя), торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Обычно президенты после произнесения клятвы кладут руку на Библию и произносят: "Да поможет мне Бог". Эту традицию начал в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон, однако законодательно она не закреплена.

Библию может выбрать сам президент. Самыми популярными экземплярами являются Библия Вашингтона, принадлежащая Великой масонской ложе Нью-Йорка, и Библия Линкольна, принадлежащая Библиотеке Конгресса. Помимо Библии, президенты могли класть руку на сборник законов, как это сделал Джон Квинси Адамс, или на Римский миссал — литургическую книгу католиков — как это было на инаугурации Линдона Джонсона. Дональд Трамп выбрал для своей присяги сразу две Библии – Линкольна и свою собственную, полученную в подарок в детстве.

[ + – ] Дональд Трамп и две его Библии

Далее избранные президенты выступают с торжественной речью нового главы США. Она рассматривается как декларация принципов новой администрации. Речи президенты чаще всего пишут не сами. Только Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт составили их самостоятельно. Обычно над речью работает целая армия помощников.

После клятвы и произнесения речи новый президент США вместе с супругой возвращается в Белый дом, который станет их резиденцией на ближайшие четыре года. Во время движения кортежа проводится праздничный парад: проходит мимо Капитолия, обходит здания Министерства финансов и следует до Белого дома. Этот маршрут остается неизменным с 1809 года, когда во время принятия присяги Джеймсом Мэдисоном в программу инаугурации впервые был включен праздничный парад.

Далее уже вступивший в должность президент дает официальный бал или даже несколько балов. В Вашингтоне первый бал прошел в 1809 году, когда президентом стал Джеймс Мэдисон. Джон Кеннеди устроил пять балов, Рональд Рейган — десять. Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей разных конфессий

Как пройдет инаугурация Байдена

Сразу надо отметить, что традиция будет нарушена уже потому, что Дональд Трамп церемонию не посетит. Утром, после прощания на военной базе Эндрюс, он улетит в свое имение во Флориду.

Ранее руководство комитета по инаугурационным делам сообщило, что приглашенных на инаугурацию гостей будет мало. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволят лишь членам Конгресса 117-го созыва, каждый из которых сможет пригласить одного гостя. Также будет значительно сокращено количество журналистов.

Для сравнения, в 2009 году церемонию инаугурации Барака Обамы посетили, по примерным оценкам, около 2 миллионов человек. В этом году свидетелями того, как Джо Байден займет пост в Белом доме, станут от силы три тысячи человек, именно столько допустят в зону безопасности. Об этом сообщил глава инаугурационного комитета сенатор Рой Блант.

[ + – ] Подготовка к переезду Джо Байдена в Белый дом/Фото: Twitter DJ Judd

Традиционного торжественного обеда для членов Конгресса по случаю инаугурации в этом году не будет совсем — комитет решил его не проводить из-за пандемии.

Также чета Байденов не станцует на балу. Их попросту не будет. Напомним, в 2009 году Барак и Мишель Обама дали 10 официальных приемов, в 2017-м Дональд и Мелания Трамп посетили три. При этом оргкомитет Байдена продолжает принимать пожертвования на организацию виртуальных мероприятий. Для того, чтобы организовать церемонию в соответствии с эпидемиологическими требованиями, в инаугурационный комитет вошел медицинский советник Дэвид Кесслер.

[ + – ] Барак и Мишель Обама танцуют на инаугурационном балу

"Пандемия продолжает оказывать значительное влияние на здоровье населения страны. Американцы повсюду должны вносить свой вклад в замедление распространения вируса: носить маски, оставаться дома и ограничивать участие в собраниях. Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом", — заявил Кесслер.

Как готовятся к инаугурации в Вашингтоне

В Вашингтоне с 6 января введен режим чрезвычайной ситуации. А в день инаугурации охранять порядок будут 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, сообщили в Пентагоне.

"Вооруженные протесты планируются в столицах всех 50 штатов с 16 по 20 января и у Капитолия США в Вашингтоне с 17 по 20 января", — говорится в бюллетене ФБР, так что было принято решение усилить охрану во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

[ + – ] Военные в Капитолии

Федеральные власти отслеживают десятки людей, которые могут приехать в Вашингтон для участия в беспорядках. По словам одного из официальных лиц, некоторые граждане настолько подозрительны и одержимы антиправительственными заговорами, что не доверяют даже организаторам некоторых протестов, опасаясь, что на самом деле это ФБР собирается их подставить таким образом.

Представитель Нацгвардии также отметил, что массово тестировать прибывших бойцов на коронавирус не будут. "Они проходят проверку при отбытии из их штатов и по прибытии в Оружейную палату Вашингтона в соответствии с рекомендациями. Проверки температуры и контрольные вопросы проводятся; маски и социальное дистанцирование требуются там, где позволяет миссия", — заявил представитель.

[ + – ] Перекрытые улицы в Вашингтоне

Известно также, что в день проведения мероприятия в целях безопасности будет закрыто 13 станций метро (они закроются уже завтра и начнут работу только 21 января) и скорректировано 26 автобусных маршрутов. Национальная аллея в Вашингтоне, где располагаются музеи и памятники, закрыта для посещений. На улицах выставлены ограждения.

Витрины магазинов и ресторанов забивают фанерой, памятуя о погромах в Нью-Йорке во время протестов движения BLM.

[ + – ] Перекрытые улицы в Вашингтоне

В Вашингтоне убирают почтовые ящики и закрывают почтовые отделения. Объяснили это тем, что люди собираются группами, а в почтовый ящик легко подложить бомбу.

Дополнительные меры безопасности принимают и в Сети. К примеру, администрация Facebook запретила организовывать новые мероприятия в центре Вашингтона до инаугурации Байдена. Запрет касается всех новых мероприятий вблизи Белого дома и здания конгресса.

[ + – ] Инаугурация Джона Кеннеди

И отдельно отмечается, что день обещает быть солнечным. Ранее президентам приходилось принимать присягу в пасмурный день со снегопадом. Последний раз с погодой повезло Биллу Клинтону 30 лет назад.

Кого пригласили, и кто пообещал явиться

Известно, что Вашингтон уже разослал приглашения. От официального Киева на инаугурацию прибудет посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

42-й президент США, Джордж Буш уже сообщил, что обязательно явится на инаугурацию. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа.

Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг., и его супруга Розалин инаугурацию не посетят.

Связано это с преклонным возрастом Картера, ему исполнилось 96 лет, он перенес рак печени и мозга, и как человек в годах, может заразиться коронавирусом с самыми печальными последствиями. Картер – старейший из ныне живущих американских президентов.

Также ходят упорные слухи, что, наперекор отцу, инаугурацию посетит Иванка Трамп с мужем, Джаредом Кушнером.

Это будет настоящее шоу

Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Традиционно за шествием на протяжении около двух часов наблюдают несколько десятков тысяч человек, которые выстраиваются по пути следования нового президента, возглавляющего процессию, к Белому дому. Вместо этого телекомпании будут транслировать виртуальную версию парада, в котором в видеоформате примут участие музыканты, танцоры и другие артисты.

Комитет по инаугурации президента уже сообщил, что запускает специальную телепрограмму в прайм-тайм в день инаугурации. Ее ведущим будет Том Хэнкс, транслироваться она будет в прямом эфире на телеканалах ABC, CBS, NBC, CNN и MSNBC с 8.30 до 22.00 по местному времени. В шоу выступят Джон Бон Джови, который участвовал в кампании с Байденом в Пенсильвании, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Ант Клемонс. Особая роль на инаугурации будет отведена Леди Гаге: певице и актрисе доверили исполнить национальный гимн США. На сцену в этот день выйдет и Дженнифер Лопес.

[ + – ] Джо Байден и Леди Гага во время предвыборной кампании

Отмечается, что Джо Байден и Камала Харрис должны появиться в шоу на 90-й минуте.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Джо Байден стал новым главой государства.