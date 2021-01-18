З Леді Гагою, але без Картера і Трампа: як пройде інавгурація Джо Байдена 20 січня

Уже відомо, що Дональд Трамп інавгурацію свого суперника проігнорує, а військових охороняти порядок у Вашингтоні буде більше, ніж, будь-коли. Фокус постарався з'ясувати всі деталі майбутньої церемонії.

Інавгурація обраного президента США демократа Джозефа Байдена пройде 20 січня в усіченому форматі і з дотриманням норм соціального дистанціювання. Про це йдеться в опублікованій в неділю заяві спільного комітету Сенату і Палати представників Конгресу США з інавгураційних церемоній.

Байден і обрана віце-президентом США Камала Харріс після церемонії інавгурації візьмуть участь у традиційному огляді військ на Капітолійському пагорбі. Перед ними пройдуть представники всіх видів військ американських збройних сил. Після цього Байден відправиться в Білий дім.

Джо Байден вже повідомив, що його інавгурація може бути "найбільш незвичайною" в історії країни.

"Це може бути найбільш незвичайна інавгурація в американській історії. Може, не найзначніша, але найбільш незвичайна", — сказав він в пʼятницю на прийомі зі збору коштів. Втім, ніяких деталей обраний президент не повідомив, лише підкреслив, що це буде подія, якою "американський народ пишатиметься".

На питання, чи відчуватимете він себе в безпеці в День інавгурації, грунтуючись на розвідданих, Байден відповів позитивно.

Як зазвичай проходить інавгурація президентів США

Інавгурація президента США — урочиста церемонія прийняття присяги і вступу на посаду президента і віце-президента США. За традицією проводиться в західному крилі Капітолію у Вашингтоні, в будівлі, де розташовується Конгрес, законодавчий орган США. Цю традицію започаткував Рональд Рейган в 1981 році. До нього президенти складали присягу в східному портику.

[ + – ] Інавгурація Авраама Лінкольна у 1861 році

Згідно з Двадцятою поправкою до Конституції США, яка ратифікована 23 січня 1933 року, інавгурація нового президента відбувається 20 січня. Якщо дата початку терміну повноважень президента припадає на неділю, церемонія проводиться на наступний день, 21 січня. Вперше 20 січня присяга приймалася в ході другої інавгураційної церемонії Франкліна Делано Рузвельта в 1937 році.

Раніше інавгурація проводилася 30 квітня, саме в цей день в 1789 році склав присягу Джордж Вашингтон. Дата інавгурації була перенесена на 20 січня з метою скорочення довгого перехідного періоду між "змінами варти" у Білому домі.

[ + – ] Інавгурація Джиммі Картера в 1977 році

Вранці в день інавгурації новообрані президент і віце-президент з подружжям приїжджають до Білого дому, де їх зустрічають діючі президент і віце-президент з подружжям. Після спільного чаювання всі відправляються в будинок Капітолію. Першими відʼїжджають віце-президенти, за ними — дружини президентів. Завершує кортеж автомобіль, в якому знаходяться попередній та наступний президенти США (перший сидить праворуч, другий — ліворуч).

Інавгураційна присяга починається приблизно за годину до полудня. У США не прийнята участь в інавгурації президентів інших країн, в таких заходах беруть участь тільки посли. Зате церемонію відвідують колишні президенти США з подружжям.

[ + – ] Подружжя Клінтонів і Бушів вітає Мішель Обама на інавгурації Дональда Трампа/Фото: US Presidents Trivia

За чверть години до полудня на західній сходах Капітолію в присутності конгресменів і сенаторів спочатку приводять до присяги обраного віце-президента. Спеціально розробленого для цієї церемонії тексту присяги віце-президента немає. Він зазвичай повторює клятву, близьку за змістом до тієї, що дають всі конгресмени.

Опівдні голова Верховного суду приводить до присяги обраного президента. Форма клятви закріплена в Конституції, її вимовляв кожен з 45 американських президентів.

Під час присяги президент виголосить такі слова: "Я, (імʼя), урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обовʼязки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил підтримуватиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів".

Зазвичай президенти після проголошення клятви кладуть руку на Біблію і промовляють: "Хай допоможе мені Бог". Цю традицію започаткував в 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон, однак законодавчо вона не закріплена.

Біблію може вибрати сам президент. Найпопулярнішими екземплярами є Біблія Вашингтона, що належить Великій масонській ложі Нью-Йорка, і Біблія Лінкольна, що належить Бібліотеці Конгресу. Крім Біблії, президенти могли класти руку на збірник законів, як це зробив Джон Квінсі Адамс, або на Римський міссал — літургійну книжку католиків — як це було на інавгурації Ліндона Джонсона. Дональд Трамп вибрав для своєї присяги відразу дві Біблії — Лінкольна і свою власну, отриману в подарунок в дитинстві.

[ + – ] Дональд Трамп і дві його Біблії

Далі обрані президенти виступають з урочистою промовою нового голови США. Вона розглядається як декларація принципів нової адміністрації. Промови президенти найчастіше пишуть не самі. Тільки Авраам Лінкольн і Теодор Рузвельт склали їх самостійно. Зазвичай над промовою працює ціла армія помічників.

Після клятви і виголошення промови новий президент США разом з дружиною повертається до Білого дому, який стане їхньою резиденцією на найближчі чотири роки. Під час руху кортежу проводиться святковий парад: проходить повз Капітолію, обходить будівлі Міністерства фінансів і прямує до Білого дому. Цей маршрут залишається незмінним з 1809 року, коли під час прийняття присяги Джеймсом Медісоном до програми інавгурації вперше був включений святковий парад.

Далі президент, який вже вступив на посаду, дає офіційний бал або навіть кілька балів. У Вашингтоні перший бал пройшов у 1809 році, коли президентом став Джеймс Медісон. Джон Кеннеді влаштував пʼять балів, Рональд Рейган — десять. Інавгураційні заходи завершуються наступного дня, 21 січня, коли в Вашингтонському кафедральному соборі проходить молитовний сніданок за участю представників різних конфесій

Як пройде інавгурація Байдена

Відразу треба відзначити, що традиція буде порушена хоча б тому, що Дональд Трамп церемонію не відвідає. Вранці, після прощання на військовій базі Ендрюс, він полетить до свого маєтку під Флоридою.

Раніше керівництво комітету з інавгураційних справ повідомило, що запрошених на інавгурацію гостей буде мало. Бути присутнім у цей день безпосередньо на Капітолійському пагорбі дозволять лише членам Конгресу 117-го скликання, кожен з яких зможе запросити одного гостя. Також буде значно скорочено кількість журналістів.

Для порівняння, в 2009 році церемонію інавгурації Барака Обами відвідали, за приблизними оцінками, близько 2 мільйонів чоловік. В цьому році свідками того, як Джо Байден займе пост в Білому домі, стануть від сили три тисячі чоловік, саме стільки допустять в зону безпеки. Про це повідомив глава інавгураційного комітету сенатор Рой Блант.

[ + – ] Підготовка до переїзду Джо Байдена до Білого дому/Фото: Twitter DJ Judd

Традиційного урочистого обіду для членів Конгресу з нагоди інавгурації цього року не буде зовсім — комітет вирішив його не проводити через пандемію.

Також подружжя Байденом не затанцює на балу. Його просто не буде. Нагадаємо, в 2009 році Барак і Мішель Обама дали 10 офіційних прийомів, у 2017-му Дональд і Меланія Трамп відвідали три. При цьому оргкомітет Байдена продовжує приймати пожертви на організацію віртуальних заходів. Для того, щоб організувати церемонію відповідно до епідеміологічних вимог, в інавгураційний комітет увійшов медичний радник Девід Кесслер.

[ + – ] Барак і Мішель Обама танцюють на інавгураційному балу

"Пандемія продовжує значно впливати на здоровʼя населення країни. Американці всюди повинні робити свій внесок в уповільнення поширення вірусу: носити маски, залишатися вдома та обмежувати участь у зборах. Ми просимо американців брати участь в інавгураційних заходах, перебуваючи вдома, щоб захистити себе, свої сімʼї, друзів і суспільство в цілому ", — заявив Кесслер.

Як готуються до інавгурації у Вашингтоні

У Вашингтоні з 6 січня введений режим надзвичайної ситуації. А в день інавгурації охоронятимуть порядок 25 тисяч бійців Національної гвардії, повідомили в Пентагоні.

"Збройні протести плануються в столицях всіх 50 штатів з 16 по 20 січня і біля Капітолію США у Вашингтоні з 17 по 20 січня", — йдеться в бюлетені ФБР, тому було прийнято рішення посилити охорону під час інавгурації 46-го президента США Джо Байдена .

[ + – ] Військові в Капітолії

Федеральна влада відстежує десятки людей, які можуть приїхати до Вашингтону для участі у заворушеннях. За словами одного з офіційних осіб, деякі громадяни настільки підозрілі і одержимі антиурядовими змовами, що не довіряють навіть організаторам деяких протестів, побоюючись, що насправді це ФБР збирається їх підставити таким чином.

Представник Нацгвардії також зазначив, що масово тестувати прибулих бійців на коронавірус не будуть. "Вони проходять перевірку при виїзді з їх штатів і після прибуття в Збройну палату Вашингтона відповідно до рекомендацій. Перевірки температури і контрольні питання проводяться; маски та соціальне дистанціювання потрібні там, де дозволяє місія", — заявив представник.

[ + – ] Перекриті вулиці в Вашингтоні

Відомо також, що в день проведення заходу з метою безпеки буде закрито 13 станцій метро (вони закриються вже завтра і почнуть роботу лише 21 січня) і скориговано 26 автобусних маршрутів. Національна алея у Вашингтоні, де розташовуються музеї та памʼятники, закрита для відвідувань. На вулицях виставлені огорожі.

Вітрини магазинів і ресторанів забивають фанерою, памʼятаючи про погроми в Нью-Йорку під час протестів руху BLM.

[ + – ] Перекриті вулиці у Вашингтоні

У Вашингтоні прибирають поштові скриньки і закривають поштові відділення. Пояснили це тим, що люди збираються групами, а в поштову скриньку легко підкласти бомбу.

Додаткові заходи безпеки приймають і в Мережі. Наприклад, адміністрація Facebook заборонила організовувати нові заходи в центрі Вашингтона до інавгурації Байдена. Заборона стосується всіх нових заходів поблизу Білого дому і будівлі конгресу.

[ + – ] Інавгурація Джона Кеннеді

І окремо наголошується, що день обіцяє бути сонячним. Раніше президентам доводилося приймати присягу в похмурий день зі снігопадом. Останній раз з погодою пощастило Біллу Клінтону 30 років тому.

Кого запросили, і хто пообіцяв зʼявитися

Відомо, що Вашингтон вже розіслав запрошення. Офіційно від Києва на інавгурацію прибуде посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

42-й президент США, Джордж Буш уже повідомив, що обовʼязково зʼявиться на інавгурацію. Також приїде і його дружина, Лора Буш. Раніше вони відвідували інавгурації Обами і Трампа.

Однак Джиммі Картер, 39-й президент США, який займав цей пост з 1977 по 1981 рр, І його дружина Розалін інавгурацію не відвідають.

Повʼязано це з похилим віком Картера, йому виповнилося 96 років, він переніс рак печінки і мозку, і, як людина в роках, може заразитися коронавірусом з дуже сумними наслідками. Картер — найстаріший з нині живих американських президентів.

Також ходять наполегливі чутки, що, наперекір батькові, інавгурацію відвідає Іванка Трамп з чоловіком, Джаредом Кушнером.

Це буде справжнє шоу

Через пандемії коронавірусу організатори прийняли рішення відмовитися від параду з нагоди вступу на посаду чергового голови держави. Традиційно за ходою протягом близько двох годин спостерігають кілька десятків тисяч чоловік, які шикуються шляхом проходження нового президента, який очолює процесію, до Білого дому. Замість цього телекомпанії транслюватимуть віртуальну версію параду, в якому у відеоформаті візьмуть участь музиканти, танцюристи та інші артисти.

Комітет з інавгурації президента вже повідомив, що запускає спеціальну телепрограму в прайм-тайм в день інавгурації. Її ведучим буде Том Хенкс, транслюватися вона буде в прямому ефірі на телеканалах ABC, CBS, NBC, CNN та MSNBC з 8:30 до 22:00 за місцевим часом. У шоу виступлять Джон Бон Джові, який брав участь в кампанії з Байденом в Пенсільванії, Демі Ловато, Джастін Тімберлейк і Ант Клемонс. Особлива роль на інавгурації буде відведена Леді Газі: співачці і актрисі довірили виконати національний гімн США. На сцену в цей день вийде і Дженніфер Лопес.

[ + – ] Джо Байден і Леді Гага під час передвиборної кампанії

Відзначається, що Джо Байден і Камала Харріс повинні зʼявитися в шоу на 90-й хвилині.

Нагадаємо, президентські вибори в США відбулися 3 листопада. 14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування, згідно з якими Джо Байден став новим главою держави.