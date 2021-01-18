Помилует осужденных и улетит: Дональд Трамп покинет Белый дом в день инаугурации

По данным его пресс-службы, 45-й президент отправиться в свое имение во Флориде

Стало известно, когда Дональд Трамп покинет Белый дом в Вашингтоне. Случится это утром 20 января, когда будет проходить инаугурация Джо Байдена. Но перед этим Трамп помилует около ста осужденных. Об этом пишет CNN.

О планах 45-го президента поведало сразу несколько источников в Белом доме. Трамп собирается подписать около 100 помилований так называемым "белым воротничкам": экономическим преступникам, музыкантам и прочим, в том числе и офтальмологу Саломону Мельгену из Палм-Бич, которого ранее осудили за финансовые махинации в сфере здравоохранения. Это было одно из самых громких дел 2018 года в США.

Известно, что в 17 января в Белом доме проходили встречи для согласования окончательного списка лиц, которых помилует президент.

[ + – ] Огороженный Капитолий в Вашингтоне

"Все является сделкой. Он любит помилования, потому что они односторонние. И ему нравится делать одолжения людям, которые, по его мнению, будут ему должны", — сказал один источник, знакомый с этим вопросом. В воскресенье New York Times сообщила, что некоторым союзникам Трампа платили по десятки тысяч долларов, чтобы они лоббировали интересы преступников, надеясь на помилование.

А Белый дом Трамп покинет утром, 20 января, когда будет проходить инаугурация Джо Байдена. 45-й президент собирается уйти громко. В приглашениях, которые уже разослали избранным, значится, что начало прощальной церемонии – в шесть утра и продлиться она час и пятнадцать минут. Каждый гость может привести с собой по пять человек, все они должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

В восемь утра состоится еще одно прощальное мероприятие на объединенной базе Эндрюс Морской авиации США в Кэмп-Спрингс, в 24 километрах от Вашингтона. Ожидается присутствие 100 военнослужащих и оружейный салют.

Затем Трамп покинет направится на свой курорт Мар-а-Лаго во Флориде президентским бортом, прежде чем его преемник будет приведен к присяге.

Тем временем, в США все 50 штатов и округ Колумбия находятся в состоянии полной готовности к возможным беспорядкам в преддверии инаугурации президента Джо Байдена.

[ + – ] Национальная гвардия США в Вашингтоне

Войска Национальной гвардии в массовом порядке были оправлены в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы предотвратить повторение беспорядков в столице. Также ФБР предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Трампа на территории всех 50 столиц штатов.

Большая часть Вашингтона будет заблокирована перед инаугурацией Байдена в среду, 20 января, следить за порядком будут тысячи бойцов Национальной гвардии.

[ + – ] Подготовка Вашингтона к инаугурации Джо Байдена/Все фото: соцсети

Уже сейчас в Вашингтоне перекрыта часть улиц, часть огорожена заборами с колючей проволокой, в городе полно военной техники, а все подозрительные машины проверяют.

Все государственные здания огорожены и находятся под усиленной охраной, а владельцы магазинов, ресторанов и отелей, забивают окна фанерой, опасаясь погромов.