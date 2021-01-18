Помилує засуджених і відлетить: Дональд Трамп покине Білий дім у день інавгурації

За даними його прес-служби, 45-й президент відправиться до свого маєтку у Флориді

Стало відомо, коли Дональд Трамп залишить Білий дім у Вашингтоні. Станеться це вранці 20 січня, коли буде проходити інавгурація Джо Байдена. Але перед цим Трамп помилує близько ста засуджених. Про це пише CNN.

Про плани 45-го президента повідомило відразу кілька джерел у Білому домі. Трамп збирається підписати близько 100 помилувань так званим "білим комірцям": економічним злочинцям, музикантам й іншим, у тому числі й офтальмологу Саломону Мельгену з Палм-Біч, якого раніше засудили за фінансові махінації у сфері охорони здоров'я. Це була одна з найгучніших справ 2018 року в США.

Відомо, що в 17 січня в Білому домі проходили зустрічі для узгодження остаточного списку осіб, яких помилує президент.

[ + – ] Обгороджений Капітолій у Вашингтоні

"Все є угодою. Він любить помилування, тому що вони односторонні. І йому подобається робити ласку людям, які, на його думку, будуть йому повинні", — зазначило одне джерело, знайоме з цим питанням. У неділю New York Times повідомила, що деяким союзникам Трампа платили по десятки тисяч доларів, щоб вони лобіювали інтереси злочинців, сподіваючись на помилування.

А Білий дім Трамп покине вранці, 20 січня, коли буде проходити інавгурація Джо Байдена. 45-й президент збирається піти голосно. У запрошеннях, які вже розіслали обраним, значиться, що початок прощальної церемонії — о шостій ранку, і триватиме вона годину і п'ятнадцять хвилин. Кожен гість може привести із собою по п'ять чоловік, всі вони повинні бути в масках і дотримуватися дистанції.

О восьмій ранку відбудеться ще одний прощальний захід на об'єднаній базі Ендрюс Морської авіації США в Кемп-Спрінгс, у 24 кілометрах від Вашингтона. Очікується присутність 100 військовослужбовців і збройовий салют.

Потім Трамп попрямує на свій курорт Мар-а-Лаго у Флориді президентським бортом, перш ніж його наступник складе присягу.

Тим часом, у США всі 50 штатів і округ Колумбія знаходяться у стані повної готовності до можливих безладів напередодні інавгурації президента Джо Байдена.

[ + – ] Національна гвардія США в Вашингтоні

Війська Національної гвардії в масовому порядку були відправлені у Вашингтон, округ Колумбія, щоб запобігти повторенню заворушень у столиці. Також ФБР попередило про можливі збройні марші прихильників Трампа на території всіх 50 столиць штатів.

Велика частина Вашингтона буде заблокована перед інавгурацією Байдена в середу, 20 січня, стежити за порядком будуть тисячі бійців Національної гвардії.

[ + – ] Підготовка Вашингтона до інавгурації Джо Байдена/Всі фото: соцмережі

Уже зараз у Вашингтоні перекрито частину вулиць, частина обгороджена парканами з колючим дротом, у місті повно військової техніки, а всі підозрілі машини перевіряють.

Усі державні будівлі обгороджені і знаходяться під посиленою охороною, а власники магазинів, ресторанів і готелів, забивають вікна фанерою, побоюючись погромів.