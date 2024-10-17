"Путешественник во времени" рассказал, какие вещи исчезнут через 30 лет: не все так очевидно

В ближайшие десятилетия мир кардинально изменится под влиянием технологий и социальных перемен. Какие привычные вещи исчезнут, и как это повлияет на нашу жизнь? Блогер опубликовал прогноз, который расскажет, что может исчезнуть к 2054 году — от кинотеатров до наличных денег.

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Блогер, позиционирующий себя как путешественник во времени PomeroySays, решивший поделиться своими мыслями о будущем, рассказал, что уже в 2054 году многие привычные нам вещи исчезнут навсегда. Вот его список предметов и явлений, которые, по его мнению, не доживут до середины века.

1. Наручные часы

Часы, созданные в XVI веке, постепенно утратят свое значение. С момента, когда большинство людей перешло на использование смартфонов для отслеживания времени, необходимость в наручных часах отпала. Да, некоторые предпочитают носить Apple Watch, но в целом эта привычка канет в лету.

2. Штаты, такие как Флорида

Путешественник утверждает, что климатические катастрофы значительно изменят карту мира. Некоторые регионы США, такие как Флорида, просто исчезнут, уступив место новым климатическим зонам. Даже города, считавшиеся "климатическими убежищами", могут быть разрушены.

3. Бумажные книги

Хотя книги остаются важной частью культуры, через 30 лет они, скорее всего, будут существовать только в цифровом формате. Традиционные бумажные издания могут исчезнуть, уступив место электронным книгам, которые удобнее и практичнее.

4. Кассиры

История кассовых аппаратов уходит корнями в конец XIX века, но в будущем профессия кассиров исчезнет. Большие торговые сети, такие как Target и Costco, уже внедрили автоматические кассы и системы защиты от воровства. В будущем потребность в кассирах отпадет, так как технологии займут их место.

5. Кинотеатры

Кинотеатры, когда-то популярные среди широких масс, также могут исчезнуть. Со стриминговыми сервисами, такими как Netflix, традиционный формат просмотра фильмов станет ненужным. Хотя многие будут скучать по особой атмосфере кинотеатров, реальность такова, что большинство людей предпочитает удобство домашнего просмотра.

6. Наличные деньги

Будущее безналичных расчетов уже наступило, и через 30 лет наличные деньги полностью исчезнут. Карты и цифровые кошельки полностью заменят банкноты и монеты, а традиционные способы оплаты станут частью истории.

7. Настоящее мясо и овощи

Генетически модифицированные продукты, такие как искусственное мясо, уже завоевывают рынки, и в будущем они полностью заменят натуральные продукты. Еда станет настолько искусственной, что ее вкус будет сложно сравнить с тем, что было когда-то.

8. Учителя

Хотя учителя не исчезнут совсем, количество школьников будет значительно сокращаться, что приведет к уменьшению количества больших учебных заведений. Образование, вероятно, вернется к формату малых классов, как это было в XIX веке.

9. Официанты в ресторанах

Рестораны уже начинают переходить на автоматизацию, и к 2054 году в заведениях полностью исчезнет профессия официантов. Автоматизированные системы будут принимать заказы и доставлять еду, а люди смогут наслаждаться обслуживанием роботов.

10. Работы, которые заменит ИИ

Искусственный интеллект начнет заменять многие профессии, такие как писатели, фотографы и программисты. По прогнозам, ИИ может заменить миллионы рабочих мест в разных сферах.

Путешественник утверждает, что в будущем нас ждут значительные перемены, многие вещи, которые мы считаем привычными и неотъемлемыми, останутся лишь воспоминанием.

Напомним, Эно Аларик, самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года уверяет, что вернулся, чтобы предупредить человечество о возможной встречи с пришельцами.