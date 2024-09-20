"Путешественник во времени" знает, когда внеземные существа посетят нашу планету (видео)

Эно Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

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Эно Аларик, самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года уверяет, что вернулся, чтобы предупредить человечество о возможной встречи с пришельцами. Он выложил в TikTok видео, в котором рассказывает о 5 драматических событиях, которые произойдут в этом году.

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из 2671 года утверждает, что знает точную дату, когда инопланетяне вступят в контакт с людьми, но, судя по всему, ничем хорошим это не закончится.

Пользователь TikTok, известный под ником radianttimetraveller, набрал более 900 000 подписчиков за посты о предполагаемых будущих событиях. Ранее Эно уже предупреждал о столкновении планет-близнецов с Землей, прилете инопланетян и даже о начале Третьей мировой войны.

В своем последнем видео парень предупредил, что инопланетяне вступят в контакт с людьми в течение нескольких дней.

"23 сентября: первый подтвержденный сигнал пришельцев прибывает из далекой солнечной системы. Они планируют вскоре посетить Землю и попытаться захватить ее, они пытаются покорить и покончить с человечеством", — утверждает Эно.

Эно предупредил, что инопланетяне вступят в контакт с людьми в течение нескольких дней Фото: TikTok

Парень сделал еще несколько предсказаний относительно будущего человечества.

"23 октября: Солнце испускает редкую энергию, которая позволяет людям увидеть, как они проходят мимо, это происходит каждый день в течение 3 месяцев. 12 ноября: в Антарктиде найден инопланетный артефакт, содержащий загадочную болезнь. Эта болезнь очень заразна и быстро распространяется по всему миру, от нее нет лекарства. 17 ноября: из ниоткуда появляется метеоритный дождь, который оставляет на небе светящийся узор. Позже он создает новые виды животных, по сути, обновляя Землю. 17 декабря: формируется новый шторм, известный как электрический торнадо, который возникает, когда молния и торнадо смешиваются. Он намного больше обычного торнадо, некоторые из них достигают 20 миль в ширину и движутся со скоростью 600-800 миль в час", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что "живой Нострадамус" утверждает, что к Земле приближается огромный астероид. Атос Саломе считает, что космическое тело должно пролететь мимо Земли в течение нескольких дней. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

Также стало известно, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.