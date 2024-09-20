"Мандрівник у часі" знає, коли позаземні істоти відвідають нашу планету (відео)

Ено Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

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Ено Аларік, самопроголошений мандрівник у часі з 2671 року, запевняє, що повернувся, щоб попередити людство про можливу зустріч із прибульцями. Він виклав у TikTok відео, в якому розповідає про 5 драматичних подій, які відбудуться цього року.

Самопроголошений "мандрівник у часі" з 2671 року стверджує, що знає точну дату, коли інопланетяни вступлять у контакт із людьми, але, судячи з усього, нічим хорошим це не закінчиться.

Користувач TikTok, відомий під ніком radianttimetraveller, набрав понад 900 000 підписників за пости про ймовірні майбутні події. Раніше Ено вже попереджав про зіткнення планет-близнюків із Землею, приліт інопланетян і навіть про початок Третьої світової війни.

У своєму останньому відео хлопець попередив, що інопланетяни вступлять у контакт із людьми протягом кількох днів.

"23 вересня: перший підтверджений сигнал прибульців прибуває з далекої сонячної системи. Вони планують незабаром відвідати Землю і спробувати захопити її, вони намагаються підкорити та покінчити з людством", — стверджує Ено.

Ено попередив, що інопланетяни вступлять у контакт із людьми протягом кількох днів Фото: TikTok

Хлопець зробив ще кілька передбачень щодо майбутнього людства.

"23 жовтня: Сонце випускає рідкісну енергію, яка дозволяє людям побачити, як вони проходять повз, це відбувається щодня протягом 3 місяців. 12 листопада: в Антарктиді знайдено інопланетний артефакт, що містить загадкову хворобу. Ця хвороба дуже заразна і швидко поширюється по всьому світу, від неї немає ліків. 17 листопада: з нізвідки з'являється метеоритний дощ, який залишає на небі візерунок, що світиться. Пізніше він створює нові види тварин, по суті, оновлюючи Землю. 17 грудня: формується новий шторм, відомий як електричний торнадо, який виникає, коли блискавка і торнадо змішуються. Він набагато більший за звичайний торнадо, деякі з них досягають 20 миль завширшки й рухаються зі швидкістю 600-800 миль на годину", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" стверджує, що до Землі наближається величезний астероїд. Атос Саломе вважає, що космічне тіло повинно пролетіти повз Землю протягом декількох днів. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

Також стало відомо, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.