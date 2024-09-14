"Живий Нострадамус" стверджує, що до Землі наближається величезний астероїд (фото)

Атос Саломе вважає, що космічне тіло повинно пролетіти повз Землю протягом кількох днів. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

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37-річний екстрасенс Атос Саломе з Бразилії, якого прозвали "живим Нострадамусом", попередив, що його пророцтва справджуються, зокрема й про величезний астероїд, що має пролетіти повз Землю протягом кількох днів. Про це пише Metro.

Деякі з передбачень Атоса Саломе на 2024 рік уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події.

Деякі з його страшних заяв пов'язані з появою у зброї технології електромагнітного імпульсу (ЕМІ) і розширенням використання штучного інтелекту. Атос раніше говорив, що ці досягнення в сучасній війні та випробування зброї ввергнуть світ у "три дні темряви" до кінця 2024 року.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Daily Star

Гігантський астероїд розміром до 1 575 футів, як очікується, пролетить повз Землю у вівторок, 17 вересня, зі швидкістю, що у 26 разів перевищує швидкість звуку, повідомляє Live Science з посиланням на NASA. Він пройде в межах 0,62 мільйона миль від Землі. За космічними мірками це дуже мало, але все ж досить далеко, щоб не викликати занепокоєння у людей.

"28 липня цього року я знову опублікував у своєму Instagram відео про астероїд, передбачивши, що у вересні НАСА зробить оголошення, яке підтверджує, що він вийде на курс зіткнення із Землею до листопада. Мої передбачення — це не збіги. Вони обґрунтовані і збуваються", — зазначив Атос.

Екстрасенс також передбачив квітневу аварію Microsoft Crowdstrike, внаслідок якої постраждали авіація, залізничний транспорт, роздрібна торгівля і лікарні після того, як мільйони комп'ютерів вийшли з ладу.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.