"Живой Нострадамус" утверждает, что к Земле приближается огромный астероид (фото)

Атос Саломе считает, что космическое тело должно пролететь мимо Земли в течение нескольких дней. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

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37-летний экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали "живым Нострадамусом", предупредил, что его пророчества сбываются, включая огромный астероид, который должен пролететь мимо Земли в течение нескольких дней. Об этом пишет Metro.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события.

Некоторые из его пугающих заявлений связаны с появлением в оружии технологии электромагнитного импульса (ЭМИ) и расширением использования искусственного интеллекта. Атос ранее говорил, что эти достижения в современной войне и испытание оружия ввергнут мир в "три дня тьмы" до конца 2024 года.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Daily Star

Гигантский астероид размером до 1 575 футов, как ожидается, пролетит мимо Земли во вторник,17 сентября, со скоростью, в 26 раз превышающей скорость звука, сообщает Live Science со ссылкой на NASA. Он пройдет в пределах 0,62 миллиона миль от Земли. По космическим меркам это очень мало, но все же достаточно далеко, чтобы не вызывать беспокойства у людей.

"28 июля этого года я снова опубликовал в своем Instagram видео об астероиде, предсказав, что в сентябре НАСА сделает объявление, подтверждающее, что он выйдет на курс столкновения с Землей к ноябрю. Мои предсказания — это не совпадения. Они обоснованы и сбываются", — отметил Атос.

Экстрасенс также предсказал апрельскую аварию Microsoft Crowdstrike, в результате которой пострадали авиация, железнодорожный транспорт, розничная торговля и больницы после того, как миллионы компьютеров вышли из строя.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.