"Мандрівник у часі" розповів, які речі зникнуть через 30 років: не все так очевидно

У найближчі десятиліття світ кардинально зміниться під впливом технологій і соціальних змін. Які звичні речі зникнуть, і як це вплине на наше життя? Блогер опублікував прогноз, який розповість, що може зникнути до 2054 року — від кінотеатрів до готівки.

Related video

Блогер, який позиціонує себе як мандрівник у часі PomeroySays, що вирішив поділитися своїми думками про майбутнє, розповів, що вже у 2054 році багато звичних нам речей зникнуть назавжди. Ось його список предметів і явищ, які, на його думку, не доживуть до середини століття.

1. Наручний годинник

Годинники, створені в XVI столітті, поступово втратять своє значення. З моменту, коли більшість людей перейшла на використання смартфонів для відстеження часу, необхідність у наручних годинниках відпала. Так, деякі вважають за краще носити Apple Watch, але загалом ця звичка кане в лету.

2. штати, такі як Флорида

Мандрівник стверджує, що кліматичні катастрофи значно змінять карту світу. Деякі регіони США, такі як Флорида, просто зникнуть, поступившись місцем новим кліматичним зонам. Навіть міста, які вважалися "кліматичними притулками", можуть бути зруйновані.

3. Паперові книги

Хоча книжки залишаються важливою частиною культури, через 30 років вони, найімовірніше, існуватимуть лише в цифровому форматі. Традиційні паперові видання можуть зникнути, поступившись місцем електронним книжкам, які зручніші та практичніші.

4. Касири

Історія касових апаратів сягає корінням кінця XIX століття, але в майбутньому професія касирів зникне. Великі торговельні мережі, як-от Target і Costco, вже впровадили автоматичні каси та системи захисту від крадіжок. У майбутньому потреба в касирах відпаде, оскільки технології займуть їхнє місце.

5. Кінотеатри

Кінотеатри, колись популярні серед широких мас, також можуть зникнути. Зі стримінговими сервісами, такими як Netflix, традиційний формат перегляду фільмів стане непотрібним. Хоча багато хто сумуватиме за особливою атмосферою кінотеатрів, реальність така, що більшість людей віддає перевагу зручності домашнього перегляду.

6. Готівкові гроші

Майбутнє безготівкових розрахунків уже настало, і через 30 років готівкові гроші повністю зникнуть. Картки та цифрові гаманці повністю замінять банкноти та монети, а традиційні способи оплати стануть частиною історії.

7. Справжнє м'ясо та овочі

Генетично модифіковані продукти, такі як штучне м'ясо, вже завойовують ринки, і в майбутньому вони повністю замінять натуральні продукти. Їжа стане настільки штучною, що її смак буде складно порівняти з тим, що було колись.

8. Вчителі

Хоча вчителі не зникнуть зовсім, кількість школярів значно скорочуватиметься, що призведе до зменшення кількості великих навчальних закладів. Освіта, ймовірно, повернеться до формату малих класів, як це було в XIX столітті.

9. Офіціанти в ресторанах

Ресторани вже починають переходити на автоматизацію, і до 2054 року в закладах повністю зникне професія офіціантів. Автоматизовані системи прийматимуть замовлення і доставлятимуть їжу, а люди зможуть насолоджуватися обслуговуванням роботів.

10. Роботи, які замінить ШІ

Штучний інтелект почне замінювати багато професій, таких як письменники, фотографи та програмісти. За прогнозами, ШІ може замінити мільйони робочих місць у різних сферах.

Мандрівник стверджує, що в майбутньому на нас чекають значні зміни, багато речей, які ми вважаємо звичними і невід'ємними, залишаться лише спогадом.

Нагадаємо, Ено Аларік, самопроголошений мандрівник у часі з 2671 року, запевняє, що повернувся, щоб попередити людство про можливу зустріч із прибульцями.