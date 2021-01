Байден готується підписати указ про повернення США в Паризьку хартію щодо клімату

Нова адміністрація Білого Дому заявила, що вже через місяць США повернуть собі статус лідера в зазначеному договорі.

Буквально відразу ж після вступу на посаду, новообраний президент США Джо Байден підпише документ, який поверне Сполучені Штати в Паризьку хартію щодо клімату.

Про це повідомляється в інформаційному бюлетені, опублікованому на сайті "перехідної команди" президента Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс в середу, 20 січня. Зокрема, в розділі програми перших днів Байдена на посаді голлви держави, вказано "повторне приєднання" до міжнародної кліматичної угоди.

"Новообраний президент підпише документ про приєднання до Паризької угоди. Документ буде зданий на зберігання в Організацію Об'єднаних Націй сьогодні, і Сполучені Штати офіційно знову стануть його стороною через 30 днів", — наголошується в офіційному оголошенні.

Нова державна адміністрація США підкреслила у своїй депеші: "Сполучені Штати повернуться до того, щоб здійснювати глобальне лідерство в досягненні цілей Угоди".

У Байдена планують скасувати екологічні рішення екс-президента "з метою захисту здоров'я населення і навколишнього середовища", а також повернутися до "вирішення проблеми кліматичної кризи", і "просуванню екологічної справедливості", яка буде мати на увазі "скасування шкідливої політики попередньої адміністрації Дональда Трампа" .

Зокрема, нова влада має намір переглянути виконання федеральних постанов та інших заходів виконавчої влади, "зроблених протягом останніх чотирьох років, які були шкідливі для здоров'я населення, завдавали шкоди навколишньому середовищу".

Також в команді Байдена пообіцяли в рамках виконання поставлених цілей, переглянути стандарти економії палива і викидів для транспортних засобів в Штатах, зайнятися посиленням природоохоронних організацій, повернути в стрій Міжвідомчу робочу групу з оцінки викидів парникових газів ( "Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases ", GHG),

Крім того, у рамках екологічної стратегії Байден має намір переглянути і по можливості скасувати президентський дозвіл Трампа по відновленню будівництва трубопроводу "Keystone XL" з Канади в США, підписаний тим у 2017 році.

Нагадаємо, в тому ж 2017-му році Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди щодо клімату, що викликало критику міжнародної спільноти, в тому числі в ООН. Правда США ще деякий час перебували в рамках договору, так як за умовами Паризької угоди, офіційно відмовитися від нього можна було лише 4 листопада 2019 року.

Як ми вже повідомляли, лідери провідних країн світу будуть зайняті в 2021 році масою прийдешніх викликів : голова КНР Сі Цзіньпін вирішив посилити свою армію, президент Франції Емманюель Макрон вирішив круто "повернути вправо", а голова РФ Володимир Путін готується до нових виборів.